GitHub Copilot per Xcode, l’assistente al codice intelligente per gli sviluppatori Apple

In occasione della conferenza per sviluppatori Universe 2024, GitHub ha annunciato che GitHub Copilot per Xcode è ora disponibile in public preview.

Si tratta – sottolinea l’azienda – di un’importante pietra miliare nella sua missione continua di rendere Copilot uno strumento essenziale per gli sviluppatori su un’ampia gamma di piattaforme. Ora gli sviluppatori Apple possono utilizzare la stessa assistenza intelligente per il coding, perfettamente integrata nel loro IDE preferito.

Con questa beta pubblica, afferma GitHub, gli utenti di Xcode possono aumentare la produttività, accelerare lo sviluppo e migliorare la loro esperienza di programmazione complessiva utilizzando Copilot. Con questo lancio, l’azienda intende portare la potenza di Copilot a un numero ancora maggiore di sviluppatori, consentendo loro di innovare e costruire software in modo più veloce.

Tra le caratteristiche principali di GitHub Copilot per Xcode c’è in primo luogo il completamento del codice. Copilot è ora perfettamente integrato in Xcode e fornisce suggerimenti di codice in tempo reale durante la digitazione. C’è poi il supporto multi-linguaggio: GitHub Copilot per Xcode supporta diversi linguaggi di programmazione comunemente utilizzati nell’ecosistema Apple, tra cui Swift e Objective-C. Questo ampio supporto garantisce che tutti gli sviluppatori, indipendentemente dal loro linguaggio preferito, possano beneficiare dell’assistenza intelligente di Copilot.

Suggerimenti multi-linea: per impostazione predefinita, viene visualizzato un suggerimento su una sola riga, ma se sono disponibili suggerimenti su più righe, è possibile accedervi con una scorciatoia da tastiera per accettare il suggerimento completo. Filtro dei contenuti: Copilot include filtri avanzati per escludere dai suggerimenti contenuti dannosi o inappropriati. Questo garantisce che tutti i suggerimenti di codice siano conformi agli standard professionali e contribuiscano a creare un ambiente di programmazione sicuro e rispettoso.

Inoltre, lo strumento include il blocco dei suggerimenti che corrispondono a codice pubblico. È possibile attivare l’apposito filtro di rilevamento dei duplicati che blocca i suggerimenti che corrispondono al codice pubblico su GitHub.

Per accedere a Copilot per Xcode è necessario disporre di una licenza Copilot. Tutti gli utenti Copilot Individual, Business ed Enterprise hanno accesso alla beta pubblica. Per installare l’estensione, è sufficiente seguire la procedura descritta nella getting started guide.

È inoltre possibile fornire feedback o segnalare problemi, aprendo un issue su GitHub. Al contempo, se si sta riscontrando un problema simile, è possibile controllare i post esistenti e aggiungere un commento per condividere la propria esperienza o porre domande.