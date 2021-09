Gestione risorse umane e payroll digitalizzati da Compendium e Adp

Compendium ha siglato una partnership con Adp per dare un servizio ancora più intuitivo per il cliente finale, tramite una gestione dei dati aziendali sempre più integrata.

L’accordo permetterà a Compendium di dare un’integrazione totale e automatizzata fra i database dell’ufficio risorse umane e dell’area payroll, unendo le capacità del software gestionale ADP con le rinnovate funzionalità della propria HR Compendium Platform.

L’HR Compendium Platform è una soluzione web, flessibile e completa, per la gestione delle risorse umane che ottimizza i processi di gestione e di comunicazione, migliorando l’efficienza dell’ufficio del personale.

Un unico punto di accesso completamente cloud ed accessibile tramite qualunque dispositivo (anche da mobile con i sistemi iOS e Android), capace di connettere l’azienda, il personale e l’ufficio paghe.

Mediante la partnership con Adp, un dato inserito all’interno della piattaforma (già a partire dal processo di onboarding) sarà disponibile in tempo reale sia per l’area HR che per l’ufficio paghe.

Attraverso la piattaforma sarà ancora più semplice gestire l’intero processo di recruiting, la gestione e lo sviluppo delle risorse umane, la rilevazione delle presenze e degli accessi e tutti gli aspetti legati alla formazione del personale e alla sicurezza sul lavoro.

Al tempo stesso poter disporre di dati così profondamente integrati, consente di avere pieno controllo su elementi quali rimborsi e trasferte, gestione documentale, monitoraggio budget, costo del lavoro ed HR analytics.

Con un sistema basato su software di proprio brevetto, Compendium permette di capitalizzare il valore dei dati grazie alla business intelligence: il responsabile aziendale è così messo in condizione di gestire facilmente le evidenze che emergono dai dati raccolti, necessarie per prendere decisioni di business data driven e pianificare strategie per il futuro.