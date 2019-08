Terzo settore, Gestione Associazione 4.0 è conforme al GDPR

Per gestire gli enti del terzo settore c'è il software Gestione Associazione 4.0. Il programma gestionale, pensato espressamente per il mondo dell'associazionismo, si propone come soluzione software completa per la gestione dei dati di un'associazione. In questo senso, è in grado di rispondere alle esigenze di qualunque tipo di associazione e organizzazione no profit, tra cui associazioni culturali, albi, ordini professionali, circoli, Enti del Terzo Settore, enti filantropici (associazioni o fondazioni), Onlus, associazioni di volontariato, associazioni sportive, e così via.

Consente l’archiviazione e la ricerca dei dati dei soci e dei relativi pagamenti, nonché della prima nota per la registrazione dei movimenti contabili. Permette, inoltre, la stampa delle domande di adesione (conformi al Gdpr), delle tessere, delle ricevute di pagamento e di schede e tabelle riepilogative. Inoltre, consente la ricerca dei dati di soci, pagamenti e movimenti contabili a partire da qualunque campo.

Grazie a Gestione Associazione 4.0 sarà possibile risalire in ogni istante ai soci a partire da qualsiasi campo (per esempio dal numero di tessera), nonché di tenere sotto controllo i totali degli importi dei pagamenti ricevuti, oltre che consentire la gestione della prima nota. In qualsiasi momento sarà possibile estrapolare gli elenchi dei soci la cui iscrizione è in scadenza, per contattarli e sollecitare il pagamento per il rinnovo.

Contestualmente a un pagamento sarà possibile modificare la data di scadenza della tessera del socio. Il programma consente poi la stampa dei moduli di adesione, delle tessere dei soci e delle ricevute di pagamenti.

La reportistica permette di visualizzare, stampare ed esportare dati relativi all'albo dei soci, ai soci in scadenza ed ai pagamenti ricevuti, con statistiche mensili e report per mese e per anno.

Oltre al shareware, tre versioni con più funzioni

Il software, distribuito come shareware, può essere scaricato gratuitamente dal sito e consente di gestire al massimo cinque soci e dieci movimenti contabili, per una valutazione completa delle funzionalità prima di procedere alla registrazione. Per gestire un numero illimitato di soci è possibile registrare il software, in una delle tre versioni disponibili: Light, Standard e Professional.

La versione Light ha un costo di registrazione di 59 euro e permette la gestione dell'albo dei soci, senza limiti di tempo o di numero di soci gestiti. Non consente l'accesso alle funzionalità di gestione dei pagamenti e della prima nota.

La versione Standard ha un costo di registrazione di 79 euro e consente la gestione dell'albo dei soci e dei pagamenti, senza limiti di tempo né di numero di soci o di pagamenti gestiti. Non permette però l'accesso alla funzionalità di gestione della prima nota.

La versione Professional ha un costo di registrazione di 99 euro e consente la gestione dell'albo dei soci, dei pagamenti e della prima nota, senza limiti di tempo né di numero di soci, di pagamenti o di movimenti contabili gestiti. È la versione più completa e abilita l'accesso a tutte le funzionalità del programma.

Una volta registrato il software, sarà possibile utilizzarlo senza limiti di tempo nella versione scelta. I dati del programma sono memorizzati direttamente sul PC dell'utente e nessuna informazione viene condivisa in rete: l'utente avrà controllo completo dell'archivio e non avrà necessità di connettersi ad Internet per lavorare.