Gestionali: Arca Evolution, pronta la release 1 2021

È pronta la prima release 2021 di Arca Evolution, l’Erp di punta di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia, il gestionale che abilita analisi e reportistica per mantenere sotto controllo le attività produttive e contribuire alla crescita sostenibile dell’impresa.

Arca Evolution si presenta con moduli per la gestione dei processi, della produzione, documentale, della logistica, per la business Intelligence e per la fatturazione elettronica, per citare i più comuni, e si presta a una serie pressoché infinita di personalizzazioni e verticalizzazioni, adattandosi perfettamente alle esigenze dell’azienda.

Per la modernizzazione 2021 (release 1/21) la ricerca e sviluppo di Wolters Kluwer Tax & Accounting Italia si è concentrata su un incremento degli automatismi, attualizzando il look & feel dell’Erp e portando direttamente in home page una serie di accessi diretti alle capacità gestionali del software.

Dalla home page adesso si possono ottenere informazioni immediate personalizzate basate su knowledge base, un accesso a KPI operativi e acceleratori di operatività (gestione dei preferiti, creazione rapida di documenti) e ad una vasta libreria di contenuti.

Di grande valore operativo l’integrazione di Arca Evolution con il portale collaborativo dello studio professionale, webdesk, punto di accesso per la cooperazione tra impresa e consulente.

In sintesi Arca Evolution modernizzato consente la personalizzazione di ogni singolo entry point dell’Erp. Si crea così un network del dato che mette in connessione continua l’intelligenza centrale dell’Erp e gli applicativi amministrativi-finanziari dei professionisti.