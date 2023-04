Generative AI: minacce e rischi relativi alla cybersecurity

Il punto di vista di Armis sull’uso della Generative AI contro la sicurezza informatica, tramite le parole del suo CTO e Co-founder Nadir Izreal.

Negli ultimi anni si è assistito a un rapido aumento dell’uso dell’intelligenza artificiale generativa (Generative AI) in vari settori. Dalla creazione di opere d’arte alla generazione di testi, la tecnologia ha dimostrato il suo potenziale. Tuttavia, ci sono aree in cui l’uso della Generative AI ha sollevato preoccupazioni, e una di queste è la sicurezza informatica.

Uno degli esempi più evidenti è il recente caso di un giornalista che ha utilizzato una tecnologia vocale, generata dall’intelligenza artificiale, per accedere al proprio conto bancario. Utilizzando questo software, ha creato un audio che imitava la sua voce per ingannare un operatore del servizio clienti e accedere al suo conto. Questo caso evidenzia quanto sia facile per un malintenzionato utilizzare la tecnologia vocale generata dall’intelligenza artificiale per aggirare le misure di sicurezza.

L’uso della Generative AI contro la sicurezza informatica rappresenta una nuova frontiera delle minacce, allargando la superficie d’attacco. Con il progredire della tecnologia, si creano nuovi vettori di attacco che gli hacker possono sfruttare. Ad esempio, la Generative AI può essere utilizzata per creare repliche convincenti di quasi tutto, comprese le registrazioni vocali e le immagini, che possono essere utilizzate per attività fraudolente come il furto di identità, clonazione di voci e immagini e i deepfake.

Inoltre, la superficie di attacco sta diventando più complessa e sfaccettata con il crescente utilizzo della Generative AI in vari settori. Oltre alle tradizionali aree che le organizzazioni devono proteggere, come le reti, gli endpoint e le applicazioni, vi sono ora nuove superfici create da questa tecnologia, come la clonazione di voci e immagini, i deepfake e gli strumenti di hacking basati sull’IA.

In più, gli strumenti di hacking basati sull’intelligenza artificiale sono in grado di imitare il comportamento umano e di imparare dagli attacchi precedenti, rendendoli molto più difficili da rilevare e da difendere. Ciò significa che le misure di sicurezza tradizionali su cui le organizzazioni hanno fatto affidamento in passato potrebbero non essere più sufficienti a proteggere da queste nuove minacce.

Per far fronte a questa superficie di attacco in espansione, le organizzazioni devono adottare un approccio alla cybersecurity su più livelli, che comprenda sia le misure di sicurezza tradizionali sia gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale. Questo approccio dovrebbe includere l’investimento in sistemi di sicurezza robusti, in grado di rilevare e prevenire l’uso della Generative AI per scopi dannosi, nonché di sfruttare l’intelligenza artificiale per analizzare grandi quantità di dati e rilevare le anomalie.

Inoltre, le organizzazioni devono rimanere vigili e proattive nel loro approccio alla cybersecurity, in costante aggiornamento sugli ultimi sviluppi della tecnologia IA, adottando le misure necessarie per proteggere i propri asset dalle minacce informatiche. Ciò include la formazione del personale addetto alla sicurezza per identificare e rispondere alle nuove minacce e sfruttare tecnologie come la blockchain per creare registri digitali a prova di manomissione che possono essere utilizzati per verificare l’autenticità delle risorse digitali.

Nel complesso, l’espansione dell’area d’attacco e, di fatto, la sua metamorfosi in superfici multiple, rappresenta una nuova frontiera nella battaglia in corso tra difensori e aggressori nel campo della sicurezza informatica. Solo attraverso un approccio completo e adattivo alla cybersecurity e alla gestione delle superfici, le organizzazioni possono sperare di stare un passo avanti agli hacker e proteggere il proprio ambiente da queste minacce emergenti.

La grande minaccia dell’intelligenza artificiale e combattere il fuoco con il fuoco

Con il continuo sviluppo dell’IA, il potenziale di attacchi non potrà che aumentare. Di conseguenza, è essenziale che le organizzazioni rimangano aggiornate sugli ultimi progressi della tecnologia IA e li incorporino nelle loro strategie di cybersecurity. Ciò include l’uso di algoritmi di machine learning, elaborazione del linguaggio naturale e altri strumenti basati sull’IA per identificare e mitigare le minacce.

L’intelligenza artificiale sta rivoluzionando il campo della sicurezza informatica: sia i difensori che gli aggressori ne utilizzano le capacità per migliorare le loro tattiche. L’uso dell’IA nella cybersecurity offre vantaggi significativi, come tempi più rapidi di rilevamento e risposta alle minacce e un’identificazione più accurata delle minacce potenziali.

Tuttavia, con l’aumento degli strumenti di hacking basati sull’intelligenza artificiale, il futuro della sicurezza informatica sta diventando sempre più difficile. Questi strumenti sono in grado di imitare il comportamento umano e di imparare dagli attacchi precedenti, rendendoli molto più difficili da rilevare e da difendere. Con il progredire della tecnologia IA, i criminali informatici continueranno a sviluppare attacchi sempre più sofisticati in grado di aggirare le misure di sicurezza tradizionali.

Per essere all’avanguardia rispetto a queste minacce, le organizzazioni devono implementare una strategia di sicurezza a più livelli che incorpori sia le misure di sicurezza tradizionali sia gli strumenti basati sull’intelligenza artificiale per gestire la superficie di attacco ampliata. Ciò include lo sfruttamento dell’intelligenza artificiale per analizzare grandi quantità di dati e rilevare le anomalie, nonché la formazione del personale addetto alla sicurezza per identificare e rispondere alle nuove minacce.

Si potrà assistere a guerre tra intelligenze artificiali nella cybersecurity? L’idea dell’IA contro l’IA è davvero affascinante, ma è difficile dire se in futuro ci saranno guerre tra IA. È importante notare che l’intelligenza artificiale è uno strumento creato dall’uomo per svolgere compiti specifici e non ha motivazioni o desideri intrinseci. Pertanto, è più probabile che il concetto di guerra tra IA sia il risultato di un processo decisionale umano piuttosto che il risultato di sistemi di IA che scelgono spontaneamente di impegnarsi in conflitti.

Proteggersi dai rischi posti dalla Generative AI

Detto questo, esistono certamente scenari in cui i sistemi di IA potrebbero essere utilizzati per effettuare attacchi reciproci. Ad esempio, se uno Stato sviluppasse sistemi di IA altamente sofisticati per la guerra informatica, un altro Stato potrebbe rispondere sviluppando i propri sistemi di IA per contrastare tali attacchi. Questo potrebbe potenzialmente portare a una sorta di “corsa agli armamenti” nel campo della guerra informatica basata sull’intelligenza artificiale.

Tuttavia, è importante ricordare che lo sviluppo e l’impiego di sistemi di intelligenza artificiale sono pesantemente regolamentati da governi e organizzazioni internazionali, e qualsiasi uso dell’IA in un conflitto, sarebbe soggetto a considerazioni etiche, legali e diplomatiche. Inoltre, molti ricercatori ed esperti nel campo dell’IA stanno lavorando attivamente per sviluppare framework e standard etici per un uso responsabile dell’intelligenza artificiale in varie applicazioni, compresa la guerra.

In conclusione, sebbene l’idea di una guerra tra IA sia certamente plausibile, è improbabile che si verifichi spontaneamente o senza un processo decisionale umano. È importante che governi, organizzazioni e ricercatori continuino a lavorare insieme per garantire che l’IA sia sviluppata e utilizzata in modo responsabile ed etico.

In definitiva, la chiave del successo nella lotta contro i cyberattacchi è rimanere proattivi e adattivi. Migliorando e adattando continuamente le proprie strategie di cybersecurity, le organizzazioni possono essere all’avanguardia rispetto alle minacce poste dalla Generative AI e da altre tecnologie emergenti. Con il giusto approccio, le organizzazioni possono garantire la protezione del loro ambiente e la possibilità di operare in un ambiente digitale sicuro e stabile.