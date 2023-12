Gemini Pro arriva in Vertex AI, per creare applicazioni AI custom su Google Cloud

A circa una settimana di distanza dall’annuncio di Google riguardante Gemini, il modello AI più capace e flessibile dell’azienda, disponibile nelle tre dimensioni Ultra, Pro e Nano, e contemporaneamente all’annuncio della disponibilità di Gemini Pro per sviluppatori e aziende, la società di Mountain View ha annunciato che Gemini Pro è ora pubblicamente disponibile su Vertex AI.

Vertex AI è la piattaforma AI end-to-end di Google Cloud, che include strumenti intuitivi, un’infrastruttura completamente gestita e funzioni integrate di privacy e sicurezza per costruire e utilizzare soluzioni di AI generativa su scala, di livello enterprise. Con Gemini Pro, ora gli sviluppatori possono creare “agenti” in grado di elaborare e agire sulle informazioni.

Vertex AI – sottolinea Google – rende possibile la personalizzazione e la distribuzione di Gemini, consentendo agli sviluppatori di creare applicazioni nuove e differenziate in grado di elaborare informazioni su testo, codice, immagini e video.

Con Vertex AI, spiega Google, gli sviluppatori possono:

Scoprire e utilizzare Gemini Pro, oppure scegliere da un elenco curato di oltre 130 modelli di Google, open-source e di terze parti che soddisfano i rigorosi standard di sicurezza e qualità enterprise di Google. Gli sviluppatori possono accedere ai modelli sotto forma di API facili da usare per inserirli rapidamente nelle applicazioni.

di Google, open-source e di terze parti che soddisfano i rigorosi standard di sicurezza e qualità enterprise di Google. Gli sviluppatori possono accedere ai modelli sotto forma di facili da usare per inserirli rapidamente nelle applicazioni. Personalizzare il comportamento del modello in base alle competenze specifiche di un dominio o di un’azienda , utilizzando gli strumenti di tuning per aumentare la conoscenza dell’addestramento e regolare i pesi del modello quando necessario. Vertex AI offre una serie di tecniche di messa a punto, tra cui il prompt design, l’adapter-based tuning, come la Low Rank Adaptation (LoRA), e la distillation. Vertex AI offre anche la possibilità di migliorare un modello catturando il feedback dell’utente attraverso il supporto per il reinforcement learning dal feedback umano (RLHF).

, utilizzando gli strumenti di tuning per aumentare la conoscenza dell’addestramento e regolare i pesi del modello quando necessario. Vertex AI offre una serie di tecniche di messa a punto, tra cui il prompt design, l’adapter-based tuning, come la Low Rank Adaptation (LoRA), e la distillation. Vertex AI offre anche la possibilità di migliorare un modello catturando il feedback dell’utente attraverso il supporto per il reinforcement learning dal feedback umano (RLHF). Aumentare i modelli con strumenti che aiutano a adattare Gemini Pro a contesti o casi d’uso specifici . Le estensioni e i connettori di Vertex AI consentono agli sviluppatori di collegare Gemini Pro ad API esterne per transazioni e altre azioni, recuperare dati da fonti esterne o richiamare funzioni nei codebase. Vertex AI offre inoltre alle organizzazioni la possibilità di fondare i risultati dei modelli sulle proprie fonti di dati, contribuendo a migliorare l’accuratezza e la pertinenza delle risposte del modello. Google offre alle aziende la possibilità di utilizzare il grounding per i loro dati strutturati e non strutturati e il grounding con la tecnologia di Google Search.

. Le estensioni e i connettori di Vertex AI consentono agli sviluppatori di collegare Gemini Pro ad API esterne per transazioni e altre azioni, recuperare dati da fonti esterne o richiamare funzioni nei codebase. Vertex AI offre inoltre alle organizzazioni la possibilità di fondare i risultati dei modelli sulle proprie fonti di dati, contribuendo a migliorare l’accuratezza e la pertinenza delle risposte del modello. Google offre alle aziende la possibilità di utilizzare il grounding per i loro dati strutturati e non strutturati e il grounding con la tecnologia di Google Search. Gestire e scalare i modelli in produzione con strumenti appositamente creati per garantire che le applicazioni, una volta costruite, possano essere facilmente distribuite e mantenute. A questo scopo, Google sta introducendo un nuovo modo di valutare i modelli chiamato Automatic Side by Side (Auto SxS) , uno strumento automatizzato e on-demand per confrontare i modelli. Auto SxS è più veloce e più efficiente in termini di costi rispetto alla valutazione manuale dei modelli, sottolinea Google, oltre a essere personalizzabile in base a diverse specifiche di attività per gestire nuovi casi d’uso dell’intelligenza artificiale generativa.

con strumenti appositamente creati per garantire che le applicazioni, una volta costruite, possano essere facilmente distribuite e mantenute. A questo scopo, Google sta introducendo un nuovo modo di valutare i modelli chiamato , uno strumento automatizzato e on-demand per confrontare i modelli. Auto SxS è più veloce e più efficiente in termini di costi rispetto alla valutazione manuale dei modelli, sottolinea Google, oltre a essere personalizzabile in base a diverse specifiche di attività per gestire nuovi casi d’uso dell’intelligenza artificiale generativa. Costruire agenti di ricerca e di conversazione in un ambiente low code/no code . Con Vertex AI, gli sviluppatori di tutti i livelli di competenza nell’apprendimento automatico potranno utilizzare Gemini Pro per creare AI agent coinvolgenti e di livello di produzione in ore e giorni, anziché in settimane e mesi . Prossimamente, annuncia Google, Gemini Pro sarà un’opzione per potenziare le funzioni di riepilogo delle ricerche e di generazione delle risposte in Vertex AI, migliorando la qualità, l’accuratezza e le capacità di grounding delle applicazioni di ricerca. Gemini Pro sarà inoltre disponibile in anteprima come modello foundation per gli agenti vocali e di chat conversazionali , fornendo interazioni dinamiche con gli utenti che supportano il ragionamento avanzato.

. Con Vertex AI, gli sviluppatori di tutti i livelli di competenza nell’apprendimento automatico potranno utilizzare Gemini Pro per . Prossimamente, annuncia Google, Gemini Pro sarà un’opzione per potenziare le funzioni di riepilogo delle ricerche e di generazione delle risposte in Vertex AI, migliorando la qualità, l’accuratezza e le capacità di grounding delle applicazioni di ricerca. , fornendo interazioni dinamiche con gli utenti che supportano il ragionamento avanzato. Fornire innovazione in modo responsabile utilizzando i filtri di sicurezza, le API di moderazione dei contenuti e altri strumenti di AI responsabile di Vertex AI per aiutare gli sviluppatori a garantire che i loro modelli non producano contenuti inappropriati.

utilizzando i filtri di sicurezza, le API di moderazione dei contenuti e altri strumenti di AI responsabile di Vertex AI per aiutare gli sviluppatori a garantire che i loro modelli non producano contenuti inappropriati. Contribuire a proteggere i dati con la governance dei dati e i controlli sulla privacy integrati in Google Cloud. I clienti – sottolinea Big G – mantengono il controllo dei loro dati e Google non utilizza mai i dati dei clienti per addestrare i suoi modelli. Vertex AI offre una serie di meccanismi per mantenere il controllo esclusivo dei dati dei clienti, tra cui le Customer Managed Encryption Keys e i VPC Service Controls.

L’approccio globale di Google all’AI – sostiene la società americana – è progettato per aiutare a mantenere i clienti sicuri e protetti. L’azienda sottolinea che impiega un duplice approccio di indennizzo del copyright, all’avanguardia nel settore, per aiutare i clienti Cloud a stare tranquilli quando utilizzano i prodotti di AI generativa di Google. Oggi Google ha annunciato l’estensione del suo generated output indemnity per includere anche gli output dei modelli PaLM 2 e Vertex AI Imagen, oltre a un indennizzo per le richieste di risarcimento relative all’uso dei dati di addestramento. La copertura degli indennizzi è prevista anche per l’API Gemini, quando sarà generalmente disponibile.

L’API Gemini Pro è ora disponibile in public preview su Vertex AI. Gli sviluppatori possono provare l’API Gemini Pro gratuitamente fino alla sua disponibilità generale, dopodiché sarà a pagamento, spiega Google. Gemini Pro è disponibile anche su Google AI Studio, uno strumento basato sul web che aiuta a sviluppare rapidamente i prompt. Google ha annunciato che metterà Gemini Ultra a disposizione di clienti, sviluppatori, partner ed esperti di sicurezza e responsabilità selezionati per una prima sperimentazione e un primo feedback, prima di distribuirlo agli sviluppatori e ai clienti enterprise all’inizio del prossimo anno.