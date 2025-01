Geekbench 6.4 disponibile: Primate Labs aggiorna il software di benchmark multipiattaforma

Primate Labs ha annunciato che Geekbench 6.4 è ora disponibile per il download. L’ultima versione dell’applicazione di benchmark multipiattaforma di Primate Labs presenta una serie di modifiche al benchmark della CPU.

Innanzi tutto, c’è il supporto per le RISC-V Vector Extensions. Geekbench 6.4 introduce il supporto per le estensioni vettoriali RISC-V, aumentando le prestazioni dei carichi di lavoro che sfruttano le istruzioni SIMD quando vengono eseguiti su CPU RISC-V che implementano RVV.

L’aggiornamento porta poi il miglioramento del supporto per le Scalable Matrix Extensions Arm. In precedenza, spiega Primate Labs, il supporto Scalable Matrix Extensions (SME) di Geekbench 6.3 richiedeva che le CPU implementassero entrambe le istruzioni SME e SME2. Il supporto SME di Geekbench 6.4 richiede ora che le CPU implementino le istruzioni SME o le istruzioni SME e SME2, migliorando la compatibilità e le prestazioni per le prossime versioni delle CPU.

Inoltre, Geekbench 6.4 ora riporta le instruction set extensions rilevate e utilizzate durante il CPU Benchmark (ad esempio, AVX2, AVX512, SME e RVV). Questi report forniscono informazioni su quali instruction set vengono utilizzati da Geekbench durante la misurazione delle prestazioni.

Infine, la nuova versione migliora il rilevamento della topologia della CPU su Linux, in particolare ottimizzando il rilevamento sui sistemi con processori ARM e RISC-V.

Primate Labs specifica che i punteggi di Geekbench 6.4 sono paragonabili a quelli della versione 6.3, e che la nuova release 6.4 è un aggiornamento consigliato per tutti gli utenti di Geekbench 6.

Ricordiamo che Geekbench 6 è un software di benchmark multipiattaforma che esegue una serie di task progettati per misurare le prestazioni del sistema e avviabili in modo semplice con un singolo clic. È disponibile per Android, iOS, macOS, Windows e Linux, e consente di caricare i risultati sulla piattaforma online per condividerli con gli altri utenti.

Esegue benchmark della CPU (single-core e multi-core) e della GPU (con supporto per le API OpenCL, Metal e Vulkan).