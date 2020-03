Gamification durante lo smart working, si può fare con una app

Se cambia la dislocazione fisica del dipendente, non cambiano gli obiettivi delle realtà imprenditoriali: sviluppare le competenze del personale per alimentare il proprio vantaggio competitivo, preparare i collaboratori preparati, coinvolgerli e affezionarli all’azienda.

Tra i principali trend per la gestione delle risorse umane nel 2020 si segnalava già in periodo pre-emergenziale l’utilizzo di strumenti di gamification.

Solitamente utile per l’acquisizione di nuovi talenti, la motivazione e il coinvolgimento dei dipendenti, per fare formazione interna, la gamification lo è ancora di più in un frangente in cui lo smart working potrebbe sfilacciare i legami aziendali, togliendo dal campo la parte dell’interazione fisica.

Il gioco, alla base della gamification, favorisce la creatività, l’interesse e il divertimento coinvolgendo e avvicinando i partecipanti. Lo si può fare in qualsiasi condizione, anche da remoto

Zucchetti, specialista di soluzioni per la gestione delle risorse umane, ha recentemente incluso la piattaforma di learning e gamification Skillato.

Si tratta un prodotto mobile-first e user friendly, grazie al quale i dipendenti possono sperimentare il significato dell’employee engagement. È utlizzato, fra gli altri, da Agos, Autogrill, Ducati, Dainese, Subito, Sergio Rossi.

Skillato, riporta il sito della società, non è solo un Learning Management System, ma una soluzione completa per coinvolgere tutti i collaboratori (dipendenti, agenti, venditori), aumentare le loro competenze, aggiornarli sull’impresa, premiarli per i miglioramenti delle loro performance.

Skillato consente alle aziende di utilizzare le tecniche della gamificaton sia per fare formazione, sia per stimolare partecipazione e comportamenti attivi tra i dipendenti.

Per la logica di chi ha creato Skillato (Alittleb.it, azienda entrata a far parte del Gruppo Zucchetti) impostando una metodologia gamification non si tratta solamente di assegnare punteggi sulla base di obiettivi da perseguire o livelli da raggiungere, ma soprattutto di creare un punto di contatto reale ed effettivo tra dipendente e azienda che sappia creare un ingaggio forte ma anche uno sviluppo continuo delle proprie abilità in linea con gli obiettivi personali e aziendali.

La tecnologia e le competenze di Alittleb.it verranno applicate trasversalmente su tutti i sistemi di gestione risorse umane di Zucchetti per aumentarne ulteriormente il livello di innovazione.