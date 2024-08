AWS offre quattro esperienze formative game-based per potenziare le competenze cloud

Come afferma Amazon Web Services (AWS), con le tecnologie cloud in costante evoluzione e il loro significativo impatto sul mercato del lavoro, è cruciale rimanere aggiornati sugli ultimi progressi: la capacità di acquisire nuove competenze cloud è essenziale per rimanere competitivi e adattarsi alle mutevoli esigenze tecnologiche. In questo contesto, le soluzioni di formazione game-based offerte da AWS possono giocare un ruolo fondamentale.

Non esiste un approccio universale quando si parla di apprendimento, sottolinea Amazon Web Services. Alcuni preferiscono l’apprendimento visivo, altri imparano meglio attraverso l’esperienza pratica, mentre altri ancora apprezzano il feedback costante durante il processo di apprendimento. Per loro, la formazione interattiva game-based può rappresentare la soluzione ideale.

Uno studio recente commissionato da AWS ha esplorato l’efficacia dell’apprendimento “gamificato” nel potenziare le competenze della forza lavoro, evidenziando risultati superiori rispetto alla formazione tradizionale. L’80% dei manager, infatti, ha manifestato interesse nell’adozione di questa modalità di formazione nel prossimo anno.

AWS ha ampliato la sua suite di esperienze di apprendimento game-based all’interno di AWS Skill Builder, un centro di apprendimento digitale progettato per sviluppare competenze pratiche e pronte per il lavoro. Queste soluzioni consentono di apprendere le fondamenta del solution design, esplorare casi d’uso specifici del mondo reale e prepararsi per le certificazioni AWS, incluso il rinnovo della certificazione AWS Certified Cloud Practitioner, senza la necessità di sostenere un esame.

Ogni prodotto di apprendimento game-based offre simulazioni 3D immersive per tutti i livelli di esperienza nel cloud, grazie all’accompagnamento di una formazione guidata, promuovendo lo sviluppo rapido delle competenze pratiche e mantenendo alta la motivazione attraverso elementi di gioco coinvolgenti. Lungo il percorso, i giocatori possono validare le loro conoscenze attraverso diverse sfide, partecipando anche a competizioni amichevoli con altri utenti.

Le quattro proposte di formazione game-based per il cloud di AWS

1. AWS Cloud Quest – Sviluppo di competenze specifiche per il ruolo

AWS Cloud Quest è il fiore all’occhiello della suite di formazione game-based di AWS, progettato per consentire agli utenti di assumere il ruolo di professionisti del cloud, quali architetti delle soluzioni o specialisti di machine learning. Questa esperienza interattiva inizia con la creazione di un avatar personalizzato, seguita dall’immersione in un ambiente virtuale dove è possibile interagire con clienti simulati per risolvere complessi problemi aziendali.

L’elemento chiave di AWS Cloud Quest è rappresentato dai laboratori pratici accessibili tramite AWS Management Console. Qui, gli utenti affrontano specifici casi d’uso legati a un dominio tecnico o a servizi specifici AWS, applicando direttamente le loro competenze attraverso la risoluzione di incarichi strutturati. Il completamento di queste attività non solo consolida le conoscenze acquisite, ma permette anche di conseguire un prestigioso badge digitale ufficiale AWS, riconosciuto a livello professionale e documentabile attraverso piattaforme come Credly.com.

AWS continua a potenziare questa piattaforma con nuovi contenuti educativi, mirati a espandere le competenze pratiche in ambiti avanzati come intelligenza artificiale generativa, sviluppo serverless, architettura delle soluzioni e sicurezza. Questo impegno costante garantisce che gli utenti di AWS Cloud Quest possano rimanere sempre all’avanguardia, aiutandoli per esempio a generare immagini da descrizioni testuali, creare chatbot alimentati da modelli di linguaggio di grandi dimensioni e utilizzare l’AI generativa per costruire infrastrutture cloud.

2. AWS Industry Quest – Sviluppo delle competenze settoriali

Simile ad AWS Cloud Quest, AWS Industry Quest offre un’esperienza di apprendimento interattiva focalizzata sulla progettazione di soluzioni cloud specifiche per diversi settori, tra cui servizi finanziari, sanità, manifatturiero e automotive. Gli utenti affrontano casi d’uso pertinenti e contribuiscono alla trasformazione di organizzazioni virtuali in leader del settore, ottenendo un badge digitale AWS certificato al completamento delle soluzioni specifiche.

3. AWS Card Clash – Esplorazione dell’architettura e della progettazione del cloud AWS

AWS Card Clash è un gioco di carte virtuale in 3D che permette di esplorare l’architettura e il design delle soluzioni cloud AWS, indipendentemente dal livello di conoscenza. Gli utenti apprendono a identificare architetture comuni e a pianificare l’implementazione strategica dei servizi cloud per costruire soluzioni scalabili ed efficienti, utilizzando carte speciali per ottimizzare la propria strategia o catturare il deployment dell’avversario per vincere.

4. AWS Escape Room e AWS Cloud Quest: Recertify – Preparazione e ricertificazione AWS Certified Cloud Practitioner

AWS Escape Room è una sala di fuga virtuale immersiva progettata per preparare gli utenti alla certificazione AWS Certified Cloud Practitioner. Attraverso domande in stile esame, laboratori pratici dedicati ed enigmi interattivi per superare le sfide delle ‘escape room’, gli utenti consolidano le competenze necessarie per superare l’esame di certificazione.

Invece, per coloro che devono rinnovare le credenziali AWS Certified Cloud Practitioner, AWS Cloud Quest: Recertify Cloud Practitioner offre un’opportunità senza precedenti. Questa formazione game-based guida gli utenti attraverso 12 incarichi pratici di costruzione di soluzioni nel ruolo di cloud practitioner, integrati poi da una sfida bonus di ricertificazione.

Le soluzioni basate su giochi di AWS offrono un ambiente educativo stimolante e privo di rischi, ideale per sviluppare una comprensione approfondita delle tecnologie AWS. La ricerca mostra come l’approccio gamificato non solo migliora l’apprendimento, ma anche il progresso verso obiettivi personali e professionali, evidenzia Amazon Web Services.