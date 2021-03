Gaia-X, anche Elmec Informatica aderisce al cloud europeo

Elmec Informatica ha annunciato l’adesione a Gaia-X , il progetto di infrastruttura di dati confederata e aperta basata su principi comuni di trasparenza, innovazione, open source e sicurezza.

Al centro del progetto c’è la creazione di un sistema cloud europeo, in alternativa alle piattaforme esistenti, in grado di fornire i più alti standard di sovranità digitale per garantire una nuova etica nella gestione dei dati.

Gaia-X si configura, infatti, come una “smart grid” dei data center: un portale di Servizi Cloud, decentrati in ogni nazione europea che aderisce al progetto, attraverso cui ottimizzare la capacità disponibile dei diversi “Cloud locali”.

È quindi un metodo per valorizzare i volumi operativi in modo che non ci siano carenze e eccedenze, permettendo poi all’utente finale di orchestrare e utilizzare i dati che ha in cloud di provider diversi.

GAIA-X intende, così, promuovere un accesso agevolato ai servizi digitali ed essere un ulteriore abilitatore all’innovazione.

Elmec Informatica entra così a far parte del gruppo di operatori del digitale (Cloud Solution Providers, High Performance Computing, cloud specifici di settore e sistemi edge computing) che alimenteranno la condivisione di best practice all’interno del progetto.

Oltre alla possibilità di abilitare applicazioni di servizi intelligenti e servizi di infrastruttura e a garantire trasparenza e sovranità nell’uso dei dati, si prevede che il progetto GAIA-X possa favorire la crescita positiva nel mercato di più attori competitivi.

Al tempo stesso, il progetto nasce già con l’obiettivo di sviluppare un cloud ‘green’ che possa mitigare l’impatto ambientale delle infrastrutture IT tradizionali e ad azioni di compensazione per le emissioni della CO2 in cui l’Europa è capofila.

Il progetto è ai blocchi di partenza ed Elmec Informatica è lieta di poterlo arricchire con la propria storia di innovazione.

Secondo Alessandro Ballerio, AD di Elmec Informatica, GAIA-X è una grande opportunità per le aziende italiane per avvalersi di una infrastruttura cloud in cui l’accesso ai dati e la loro condivisione avviene in modo sicuro e rispettoso della normativa europea in tema di privacy e circolazione delle informazioni. Interoperabilità, portabilità, trasparenza, sicurezza, privacy by design sono le parole chiave del progetto.