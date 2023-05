Elmec University, la nuova academy digitale per aziende e professionisti

Cybersecurity, Stampa 3D e Innovation sono le macro aree di formazione professionale attorno alle quali Elmec Informatica, azienda italiana specializzata nella trasformazione digitale, ha sviluppato il progetto Elmec University, il portale di e-learning studiato per imprese e professionisti, che sarà gratuito per l’intero periodo di lancio.

Iscriversi ai corsi è molto semplice, basta accedere al portale e registrarsi compilando l’apposito form. L’iscrizione può essere fatta sia a livello individuale, che aziendale per ampliare la formazione tecnica ad interi gruppi di lavoro.

I corsi sono fruibili sia in modalità e-learning, che in aula e sono tenuti da docenti specializzati che, oltre alle informazioni teoriche, illustrano numerosi esempi pratici e casi studio per rendere la formazione non solo un momento didattico, ma una vera e propria occasione di crescita professionale mirata all’apprendimento di tecniche “ready to use”.

Per quanto riguarda il settore Innovation, Elmec Informatica offre la possibilità di incontrare dal vivo lo staff tecnico informatico specializzato per approfondire le nuove tecnologie ICT. Proprio in questo ambito, è stato programmato un Corso in presenza su Container e Applicazioni Cloud per giovedì 25 maggio dalle 14:30 alle 16:00 seguito, per chi lo volesse, dalla visita al Campus Tecnologico di Brunello (VA), a pochi km da Milano. Per iscriversi al corso gratuito, è possibile visitare il sito web di Elmec University.

Durante le sessioni di formazione in presenza, sarà possibile confrontarsi direttamente con i docenti ponendo loro domande e quesiti anche in merito alla loro esperienza professionale, così da risolvere dubbi e problematiche riscontrate sul campo.

“In Elmec crediamo fortemente nel lifelong learning come processo di formazione continua, grazie al quale siamo in grado di mantenere le nostre competenze sempre aggiornate”, afferma Rinaldo Ballerio, Presidente di Elmec Informatica. “Con il progetto Elmec University, infatti, aggiungiamo un altro importante tassello in termini di formazione aziendale, grazie al quale i nostri team di specialisti mettono a disposizione la loro esperienza per dare la possibilità a imprese e professionisti di restare sempre aggiornati e maturare la loro professionalità. Da qui prende forma la nostra filosofia: La nostra passione. La tua formazione’”.

CybergON per migliorare la sicurezza informatica della propria azienda

La parte di CybergON, la business unit di Elmec Informatica dedicata alla cybersecurity, è attualmente divisa in due sezioni: la Guida Anti-Phishing che ha l’obiettivo di fornire una panoramica sul fenomeno del phishing e delle truffe online e le Pillole di Cybersecurity che hanno lo scopo di accrescere la consapevolezza dei rischi che si corrono durante la navigazione online attraverso best practice sviluppate dal Team di CybergON.

Proprio grazie alla Elmec University, CybergON aggiunge la modalità e-learning alla formazione in presenza che già organizza per le aziende clienti. Il portale offre quindi l’opportunità di apprendere competenze diventate ormai indispensabili per professionisti e imprese, in modalità completamente gratuita.

Elmec 3D per rivoluzionare la produzione industriale

Con riferimento invece a Elmec 3D, la business unit di Elmec che si occupa di stampa 3D, è attualmente presente il modulo di “Introduzione alla manifattura additiva”, indirizzato a chiunque sia interessato a conoscere le potenzialità e i vantaggi di questo innovativo sistema di produzione. Nello specifico, il corso si compone di 4 diversi moduli: la storia per comprendere l’evoluzione del mercato e gli iperbolici progressi dell’ultimo decennio; le tecnologie per approfondire le caratteristiche delle macchine presenti sul mercato; i materiali per illustrare le proprietà idonee a raggiungere specifici scopi e le applicazioni per scoprire come l’industria si stia rinnovando attraverso la manifattura additiva.

Al termine di ogni corso, il portale di Elmec University fornisce la possibilità di testare il proprio livello di comprensione dei temi trattati durante le lezioni attraverso dei quiz finali, passaggio obbligato per ottenere il certificato di partecipazione.

Inoltre, per le aziende che avessero deciso di acquistare un percorso formativo per i propri dipendenti, Elmec Informatica fornisce la possibilità di monitorare l’andamento dei corsi grazie alla piattaforma MY Elmec, il tool interamente sviluppato dall’azienda per la gestione dell’infrastruttura IT e delle postazioni lavoro. Il Tutor aziendale potrà quindi consultare la lista delle persone iscritte ai vari corsi, i quiz fatti e il punteggio assegnato. Una modalità che consente alle aziende clienti di avere una governance completa oltre che dei servizi, anche dei programmi di formazione di Elmec Informatica.

Per maggiori informazioni sulla Elmec University, è possibile visitare il sito web dedicato.