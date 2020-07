Fusioni e acquisizioni ICT: è Morgan Stanley l’advisor di punta

Morgan Stanley per valore complessivo ed EY (prima conosciuta come Ernst & Young) per numero di fusioni o acquisizioni sono stati i consulenti finanziari di punta nel primo semestre 2020. Lo riporta l’analista Global Data.

Morgan Stanley ha fornito consulenza su 30 contratti per un valore di 39,6 miliardi di dollari, il più alto tra tutti i consulenti.

EY guida la classifica in termini di volume: è stata advisor di 39 acquisizioni per un valore compessivo di 2,1 miliardi di dollari, quindi con un valore unitario mediamente più basso rispetto a quelli degli accordi gestiti da Morgan Stanley.

Come osserva in una nota Aurojyoti Bose, analista di affari finanziari di GlobalData: “EY, Goldman Sachs e Morgan Stanley sono state le sole tre società a fornire consulenza su 30 o più affari. Ma, c’è una grande disparità nel valore dell’operazione tra queste tre aziende ed EY non figura nemmeno tra i primi dieci advisor per valore“.

Come osserva l’analista, le dimensioni medie delle acquisizioni gestite consigliate da Morgan Stanley e Goldman Sachs sono state rispettivamente di 1,3 miliardi di dollari e 1 miliardo di dollari, mentre per EY sono stati 53,9 milioni di dollari.

JP Morgan ha occupato la seconda posizione per valore con 22 operazioni per 35,9 miliardi di dollari, seguita da Citi con 11 operazioni per 33,5 miliardi di dollari.

Goldman Sachs ha occupato la seconda posizione in volume con 33 acquisizioni per un valore di 33,1 miliardi di dollari, seguito da Morgan Stanley.

Acquisizioni ICT nel primo semestre in calo

Secondo i dati raccolti da GlobalData i l numero di operazioni annunciate nel settore ICT globali è diminuito del 7,3% da 9.804 nel primo semestre 2019 a 9.084 nel primo 2020.

Il valore complessivo delle operazioni è diminuito del 31,3% da 355 miliardi di dollari nel primo semestre 2019 a 243,8 miliardi di dollari nel primo 2020.