Fujitsu modernizza i data center con Azure Stack HCI nei Primeflex

Fujitsu ha presentato Primeflex for Microsoft Azure Stack HCI, una soluzione progettata per sfruttare il nuovo sistema operativo cloud di Microsoft, appena rilasciato sul mercato.

Si tratta di una soluzione hardware e software preconfigurata che consente alle aziende di modernizzare i loro data center on premise.

Primeflex for Microsoft Azure Stack HCI mette infatti a disposizione funzionalità cloud-native e una gestione cloud-like, integrando una connessione diretta verso i servizi Azure per implementare ambienti IT ibridi senza soluzione di continuità. Questa ultima aggiunta in ordine di tempo alla linea Fujitsu Primeflex estende ulteriormente la gamma di soluzioni integrate Fujitsu dedicate ai moderni ambienti iperconvergenti.

La soluzione Primeflex for Microsoft Azure Stack HCI è disponibile in Italia attraverso Finix Technology Solutions.

Perché Azure Stack HCI

Microsoft ha appositamente realizzato il sistema operativo Azure Stack HCI per fornire un percorso semplificato in direzione del cloud ibrido, con connettività integrata verso Azure, licenze in abbonamento, funzionalità avanzate per il disaster recovery mediante cluster estesi e capacità Kubernetes.

Il nuovo sistema operativo permette alle aziende di mettere in collegamento le proprie applicazioni onpremise virtualizzate con pratici servizi basati sul cloud, come backup e recovery, monitoraggio, gestione delle identità e sicurezza.

Le aziende possono approfittare del cloud, pur continuando a mantenere on premise i dati sensibili. La soluzione, erogata sotto forma di servizio Azure associata ai consueti tool di gestione, permette ai clienti di gestire facilmente workload ibridi e scalare le infrastrutture IT in maniera flessibile, imponendo un tetto ai costi.

Fujitsu propone Primeflex for Microsoft Azure Stack HCI per velocizzare le implementazioni e creare ambienti cloud ibridi. Questa architettura pronta all’uso combina tutto l’hardware e il software che occorrono per il deployment di infrastrutture ibride con Azure Stack HCI.

Grazie ai suoi componenti per il calcolo, lo storage e la connettività di rete totalmente ottimizzati e certificati da Microsoft, il sistema integrato colma perfettamente il divario esistente tra ambienti onpremise e ambienti Azure per supportare tanto i workload tradizionali quanto quelli cloud-native.

Primeflex for Microsoft Azure Stack HCI parte da una configurazione con due nodi server, permettendo quindi di scalare in linea con le esigenze di capacità di una grande azienda.

Primeflex rappresenta una scelta per diversi utilizzi come deployment su edge e in sedi distaccate, ambienti VDI (Virtual Desktop Infrastructure), server Microsoft SQL ad alte prestazioni, virtualizzazione enterprise e applicazioni containerizzate. Capacità integrate per l’alta disponibilità, il disaster recovery, la sicurezza e il backup basato su cloud si traducono in protezione dati affidabile ed eliminano le interruzioni operative provocate dal downtime.

Fujitsu eroga inoltre servizi Azure in qualità di Microsoft Global System Integrator e Cloud Solution Provider e ora, con il nuovo modello di servizio HCI-OS, può fornire un approccio maggiormente integrato con i servizi ibridi e multi-cloud Fujitsu, per risorse di calcolo self-service on-demand necessarie a migrare e modernizzare le app esistenti e per creare nuove app cloud-native.

Insieme con la nuova proposta Primeflex for Microsoft Azure Stack HCI, Fujitsu continuerà a offrire una soluzione integrata ai clienti che usano Windows Server 2019. Questa soluzione verrà commercializzata sotto il brand Primeflex for Microsoft Storage Spaces Direct.