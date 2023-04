Fujitsu lancia Celsius H7613, workstation mobile pensata per i professionisti

In occasione dell’evento NVIDIA GTC, Fujitsu ha presentato il modello Celsius H7613, progettata per proporsi come workstation mobile definitiva per il professionista che esige i più alti livelli di prestazioni, versatilità e accelerazione dei workflow.

Il nuovo modello è di 10 millimetri più sottile e di 500 grammi più leggero rispetto al suo predecessore, dichiara il produttore, a fronte di un incremento del 400% nelle performance delle applicazioni a utilizzo intensivo di risorse grafiche come Catia, Siemens, Creo e programmi di rendering.

Dotato della GPU per laptop top di gamma della famiglia NVIDIA RTX 5000 Ada Generation, questa nuova workstation Fujitsu supporta la riproduzione di video in super alta risoluzione 8K in tempo reale e accelera gli algoritmi computazionali, di rendering e di intelligenza artificiale consentendo di lavorare in tempo reale con i workload di ray tracing, simulazione, inferenza e training di IA, realtà virtuale e altro ancora.

I professionisti della grafica high-end hanno bisogno di display versatili dalla qualità molto elevata. Per rispondere a questa esigenza, la workstation mobile Celsius H7613 di Fujitsu integra uno schermo da 16″ e 4K di risoluzione con copertura Adobe RGB e HDR.

Il nuovo modello è inoltre dotato di connettività 5G per un accesso online veloce, da ovunque e in qualsiasi momento. Il nuovo Celsius – sottolinea Fujitsu – è la soluzione ideale per chi si trova lontano dalla scrivania, tanto per la produttività quanto per il tempo libero.

Il nuovo modello non scende a compromessi nemmeno per quanto riguarda la sicurezza, grazie ai diversi metodi di autenticazione biometrica disponibili come Windows Hello, un sensore di impronte digitali, e il sistema Fujitsu PalmSecure: tutte soluzioni che controllano l’accesso in modo comodo e veloce, assicurando la costante protezione dei dati.

Anche aggiornare e aggiustare il laptop diventa più semplice grazie a Fujitsu Service Door, che permette di sostituire i componenti senza sforzo e di velocizzare le riparazioni: è sufficiente infatti aprire l’apposito sportello rimuovendo un’unica vite per poter cambiare memorie, storage e batteria, contribuendo a prolungare la vita utile del nuovo Celsius.

La workstation mobile Fujitsu Celsius H7613 potrà essere ordinata in Italia a partire dal mese di giugno attraverso i rivenditori autorizzati di FINIX Technology Solutions (consultabili nella sezione “Dove Acquistare” del sito FINIX). I prezzi varieranno a seconda della configurazione.

Ulteriori informazioni sul modello Fujitsu Mobile Workstation Celsius H7613 sono disponibili sul sito dell’azienda produttrice.