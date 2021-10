Frontify, il brand management collaborativo va su cloud

Frontify è una società svizzera che sviluppa una piattaforma progettata per semplificare il brand management e connettere vari team con strumenti che aiutano a integrare, automatizzare e creare esperienze legate al branding.

La soluzione intende superare gli attriti che si formano quando i team si trovano bloccati tra la creatività individuale, i principi generali del brand e una lunga lista di opinioni all’interno dell’azienda.

La ricetta di Frontify prevede innanzitutto di spostare il brand management online per far sì che tutto e tutti possano riunirsi in uno spazio digitale unificato.

Da un lato ci sono linee guida digitali del brand, facilmente accessibili, modificabili e sempre aggiornate, a disposizione di tutti quelli che ne hanno necessità.

È poi chiaramente disponibile un sistema centralizzato di Digital Asset Management che consente a chiunque di trovare esattamente quello che sta cercando in modo semplice, chiaro ed efficiente, assicura la società sviluppatrice.

La piattaforma offre inoltre strumenti e workflow per la cross-team collaboration; template personalizzabili e riutilizzabili sia per il mondo digitale che per quello fisico; la possibilità di integrare e connettere la piattaforma di brand management con gli strumenti che i team già utilizzano; e una developer platform che permette di sviluppare integrazioni.

Frontify riunisce diversi team aziendali nello spazio virtuale per il brand management. Naturalmente quelli che lavorano in modo specifico sul branding, così come i team del marketing, quelli di design e di sviluppo, le risorse umane e così via.

Ciascuno di essi può trovare strumenti collaborativi e di gestione del workflow, nonché modi per rimanere sempre allineati.

Anche le agenzie possono utilizzare la soluzione di brand management di Frontify, per centralizzare i brand dei clienti e lavorare con una sola piattaforma unificata in cui risiedono tutte le linee guida, le aree del progetto e le risorse di design.

Con Frontify – mette in evidenza l’azienda – le agenzie possono gestire l’intero processo creativo con un solo software, e usare tutto il tempo risparmiato per attività creative e di business.