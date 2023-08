Fotografia con iPhone: Photon è la nuova app dei creatori di Camera+

LateNiteSoft, la software company specializzata in app per la fotografia e il video per le piattaforme Apple, tra cui iOS e macOS, che ha sviluppato le popolari app Camera+ per iPhone, Camera+ Studio per Mac e REC, ha lanciato Photon Camera.

L’obiettivo di Photon, spiega il team di sviluppo, è quello di offrire all’utente il pieno controllo degli aspetti chiave della fotografia professionale con un’interfaccia semplice e gradevole.

Con Photon, LateNiteSoft vuole proporre uno strumento che trasformi l’iPhone in un dispositivo per la fotografia professionale e creativa, ma senza rinunciare alla facilità d’uso, grazie a un’interfaccia pulita e intuitiva. E che è indirizzato sia agli utenti più esperti che agli appassionati che stanno eseguendo i primi passi.

Photon Camera è più di una semplice app per la fotografia cosiddetta “point-and-shoot”. Il team la descrive come una piattaforma creativa che offre una suite di controlli profonda ma accessibile.

LateNiteSoft persegue da tempo l’obiettivo di fornire funzionalità potenti con un’interfaccia elegante e snella: ispirandosi a questa filosofia, Photon abbraccia un design minimalista, eliminando le distrazioni e consentendo di focalizzarsi sulla realizzazione dello scatto perfetto. Il team di sviluppo ha quindi evitato di ricorrere a interfacce ingombranti e sovrabbondanza di opzioni, lasciando un’area di lavoro pulita dove l’immaginazione dell’utente può esprimersi al meglio.

L’app fornisce controlli manuali per la messa a fuoco, l’esposizione e il bilanciamento del bianco, dando la libertà agli utenti di rifinire le immagini a loro piacimento. Fornisce anche strumenti innovativi come live exposure, per le regolazioni in tempo reale, l’istogramma per una valutazione accurata dell’esposizione e il focus peaking per immagini sorprendentemente nitide, per raggiungere un grado ancora maggiore di controllo e libertà artistica.

La cassetta degli attrezzi di Photon è completata da un browser d’immagini intuitivo, e da accorgimenti per ottimizzare la performance e la stabilità dell’app su iOS. Photon fornisce anche un widget per la schermata di blocco di iPhone, una comoda scorciatoia rapida per accedere all’app. L’app supporta i formati JPEG, HEIF, RAW e ProRAW.

Photon, indica la documentazione, supporta i dispositivi con iOS 16 o versioni successive, ma alcune caratteristiche richiedono un hardware specifico per funzionare.

Photon richiede una licenza ad abbonamento (3,99 euro mensili, o 22,99 euro annuali) o one-time purchase (44,99 euro); è disponibile un periodo free trial, ma di soli 7 giorni.