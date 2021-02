Forum: la gestione delle imprese, il bilancio dopo il rischio

La gestione delle imprese e il bilancio dopo il rischio sono al centro del dodicesimo Forum Bilancio, appuntamento annuale organizzato da Wolters Kluwer in collaborazione con Andaf dedicato ai professionisti del settore finanziario, che si terrà mercoledì 3 marzo a partire dalle ore 14.00, in live streaming.

Con docenti universitari ed esperti del settore saranno approfondite alcune delle tematiche di maggiore attualità del settore.

Si parlerà infatti della Legge di Bilancio 2021, dell’impairment test alla luce delle ricadute della pandemia da Covid-19; degli effetti nel bilancio OIC e IFRS delle moratorie e delle rinegoziazioni di debiti, leasing e contratti di affitto.

Il Forum sarà occasione per analizzare e interpretare gli strumenti normativi disponibili per la continuità aziendale in presenza di perdite rilevanti.

Una sessione sarà inoltre dedicata alle B-Corp e Società Benefit con analisi delle novità normative e agenda ONU 2030.

Il pomeriggio di lavori si concluderà con la tavola rotonda “Fisco in bilancio e bilancio sul fisco nazionale e internazionale”.

Con il Forum Bilancio Wolters Kluwer vuole affiancare i professionisti dando vita a un momento di confronto sulle tematiche più attuali e di maggiore spessore che quotidianamente si trovano ad affrontare, oltre che supportarli con le proprie soluzioni innovative dedicate al settore, quali One Fiscale e Genya Bilancio.

One Fiscale è la soluzione digitale per i professionisti del settore fiscale che supera il concetto della tradizionale banca dati e fornisce le risposte per rendere più efficiente l’attività quotidiana del professionista: dagli aggiornamenti normativi agli adempimenti burocratici, dagli approfondimenti su tematiche di interesse alla soluzione di specifici problemi che il professionista può incontrare, tutto è disponibile in un colpo d’occhio.

La piattaforma è stata ideata e sviluppata da un team italiano in collaborazione con il dipartimento di Ricerca e Sviluppo di Wolters Kluwer e si distingue sia per la completezza dei contenuti che per l’impostazione stessa del prodotto.

Genya Bilancio è la soluzione dell’ecosistema Genya dedicata a professionisti e aziende che elaborano i bilanci internamente. La soluzione in cloud consente di redigere, con flussi di lavoro guidati, bilanci d’esercizio annuali, infrannuali, simulati o straordinari, producendo automaticamente tutta la documentazione necessaria. Genya Bilancio affianca alle classiche funzionalità legate all’adempimento, strumenti di Business Intelligence, Data Analysis e collaborazione a distanza usufruibili anche in mobilità, su ogni supporto e con avanzati strumenti.

Il programma del forum è accreditato per la formazione professionale continua da parte dell’Ordine dei Dottori commercialisti ed Esperti contabili.

Per iscriversi: formazione.ipsoa@wki.it.

Coloro che completeranno l’iscrizione riceveranno un’email con i dettagli per accedere al live streaming.