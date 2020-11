Fortinet, SD-Wan sicura per implementazioni multi cloud

Fortinet fornisce un portafoglio di prodotti Secure SD-WAN studiato per tutte le aziende end-to-end con appliance fisiche per grandi data center, filiali, siti remoti e uffici domestici, oltre ad appliance virtuali per implementazioni multi-cloud.

Di recente a tale portafoglio si è aggiunta Fortinet Secure SD-WAN per Multi-Cloud, una soluzione di networking e security che soddisfa i requisiti di performance, di visibilità, efficienza costi e controllo delle applicazioni associate alle implementazioni multi-cloud, abilitando l’SD-WAN su più cloud in varie region.

L’approccio tradizionale all’infrastruttura WAN, sebbene sicuro, limita le capacità multi-cloud e causa difficoltà di implementazione, prestazioni di rete oscillanti e una connessione molto costosa. Fortinet Secure SD-WAN per Multi-Cloud garantisce un nuovo approccio per creare connessioni sicure e ad alte performance tra i workload del cloud pubblico che utilizzano molteplici cloud, senza aumentare i costi e la complessità.

Fortinet Secure SD-WAN per multi-cloud abilita un’architettura di rete coerente che sfrutta le potenzialità dell’SD-WAN tra i cloud e consente agli sviluppatori di applicazioni e al team IT in azienda di costruire un’infrastruttura di rete e di sicurezza cloud-to-cloud ad alta velocità, senza soluzione di continuità. Fortinet Secure SD-WAN per Multi-Cloud offre un’infrastruttura sicura ed efficace per massimizzare i vantaggi delle implementazioni multi-cloud aziendali. In aggiunta, Fortinet Secure SD-WAN per Multi-Cloud, che connette in modo sicuro le applicazioni e i workload attraverso più cloud, completa le funzionalità esistenti di Fortinet Secure SD-WAN Cloud On-Ramp per connettere in modo sicuro gli utenti e gli uffici alle applicazioni e ai workload cloud.

