Fortinet: i nuovi servizi SD-WAN semplificano le attività e migliorano l’esperienza

Fortinet, lo specialista globale della cybersecurity che promuove la convergenza tra networking e sicurezza, annuncia l’espansione del proprio portfolio aggiungendo due nuovi servizi SD-WAN.

“Noi di Fortinet aiutiamo i team IT a semplificare le attività e migliorare l’esperienza degli utenti risolvendo i principali punti deboli dell’SD-WAN. I nostri nuovi servizi rendono l’SD-WAN più accessibile alle organizzazioni con risorse limitate, consentendo loro di delegare agli esperti Fortinet le competenze tecniche per l’impostazione, la configurazione, la manutenzione e la gestione di una rete SD-WAN”, ha dichiarato John Maddison, Chief Marketing Officer e EVP, Product Strategy di Fortinet.

Per supportare i team IT nel raggiungimento dell’efficienza operativa e, nel contempo, migliorare l’esperienza degli utenti, Fortinet sta introducendo un servizio di monitoraggio delle prestazioni dell’underlay per SD-WAN.

Abilitato da FortiManager e dal database di FortiGuard, che include centinaia di servizi SaaS e cloud, questo monitoraggio offre visibilità centralizzata sulle prestazioni dell’underlay dell’intera rete, facilitando la categorizzazione e la segnalazione delle performance dei collegamenti ISP. Ciò consente ai team IT di assegnare rapidamente priorità al traffico di rete e di affrontare in modo efficiente eventuali problemi operativi. Questo servizio offre una suite completa di funzionalità di monitoraggio dell’underlay, tra cui:

Underlay setup wizard sfrutta le best practice di Fortinet per rendere l’installazione SD-WAN più semplice ed efficiente che mai, anche senza personale IT qualificato.

sfrutta le di Fortinet per rendere l’installazione SD-WAN più semplice ed efficiente che mai, anche senza personale IT qualificato. Underlay monitoring dashboard consente ai clienti di monitorare le prestazioni dell’underlay e le prestazioni delle applicazioni da un’unica dashboard intuitiva.

consente ai clienti di monitorare le prestazioni dell’underlay e le prestazioni delle applicazioni da un’unica dashboard intuitiva. FortiGuard performance SLA database include migliaia di SaaS preconfigurati e applicazioni di workload per il cloud così che i clienti possano facilmente definire SLA (Service Level Agreement) per performance connesse tramite ISP. Questo riduce il tempo speso per i setup e la possibilità di errori di configurazione, garantendo alle organizzazioni di ottenere il massimo dalle loro applicazioni.

include migliaia di SaaS preconfigurati e applicazioni di workload per il cloud così che i clienti possano facilmente definire SLA (Service Level Agreement) per performance connesse tramite ISP. Questo riduce il tempo speso per i setup e la possibilità di errori di configurazione, garantendo alle organizzazioni di ottenere il massimo dalle loro applicazioni. Application performance scoring utilizza analisi avanzate per misurare la completa esperienza utente end-to-end per le applicazioni e individuare problemi granulari all’interno della rete, riducendo i tempi per correggerli.

Ogni organizzazione è unica, con dimensioni e obiettivi diversi. Mentre alcuni possono operare con solo pochi siti, altri potrebbero avere una vasta rete che copre migliaia di location. Per tale motivo, è fondamentale che le soluzioni di provisioning si adattino ai requisiti specifici di ogni organizzazione, compresi gli obiettivi, il budget e le risorse IT, sottolinea Fortinet.

La nuova offerta Overlay-as-a-Service per SD-WAN è appositamente progettata per le organizzazioni snelle che potrebbero avere conoscenze tecniche limitate e budget contenuti. Questa soluzione facilita infatti l’implementazione rapida e la connessione perfetta tra le location in pochi minuti, eliminando così la necessità del self-hosting o di un hub dedicato. L’installazione e la gestione sono invece gestite in modo efficiente attraverso FortiCloud, un servizio cloud-hosted.

Questo approccio riduce significativamente i tempi di implementazione e i costi associati, diminuendo al contempo l’onere delle spese di hosting e gestione. Adottando l’Overlay-as-a-Service, le organizzazioni più piccole possono usufruire dei vantaggi di un’efficace soluzione di secure networking senza compromettere le prestazioni o superare il budget a disposizione.

Inoltre, Overlay-as-a-Service automatizza ulteriormente l’integrazione con FortiSASE, consentendo agli hub SD-WAN di connettersi rapidamente con i POP (Points of presence) Fortinet SASE per l’accesso privato sicuro, consentendo agli utenti da remoto di connettersi alle applicazioni aziendali in modo semplice e sicuro.

I nuovi servizi saranno disponibili dal terzo trimeste del 2023, e ulteriori funzionalità saranno aggiunte nei trimesti successivi, ha annunciato Fortinet.