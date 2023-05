Fortinet espande il programma di certificazione sulla Network Security

Lo specialista della cybersecurity Fortinet ha annunciato importanti aggiornamenti al suo programma di certificazione Network Security Expert per contribuire a far progredire le competenze in materia di sicurezza informatica e rispondere alla carenza di talenti.

Questi aggiornamenti, che entreranno in vigore nel corso dell’anno, aiuteranno a sviluppare le competenze dei professionisti della sicurezza – compresi clienti, partner e dipendenti – e a riqualificare chiunque sia interessato a entrare nel settore, avvicinando maggiormente i percorsi formativi ai vari percorsi di carriera nel settore informatico.

Tra gli altri aggiornamenti della certificazione Fortinet vi sono nuove denominazioni, basate sulla progressione delle competenze, e una maggiore flessibilità per gli individui nel creare il proprio percorso formativo NSE.

“Così come il panorama delle minacce è in continua evoluzione, lo stesso deve accadere con le competenze dei team di sicurezza, in modo da essere all’avanguardia e ridurre i rischi informatici. Gli importanti aggiornamenti che stiamo apportando al nostro programma di certificazione NSE forniranno ai professionisti della sicurezza, compresi clienti e partner, una maggiore flessibilità nell’acquisire le competenze necessarie a crescere nei loro ruoli.

Fortinet sta contribuendo a colmare il divario di competenze migliorando il proprio programma di formazione, a beneficio sia dei singoli che delle organizzazioni che necessitano di talenti qualificati”, ha dichiarato John Maddison, EVP of Products and CMO di Fortinet.

Una delle principali sfide che i CISO devono affrontare – sottolinea Fortinet – è la mancanza di talenti nel campo della sicurezza informatica in grado di ricoprire i ruoli critici necessari per proteggere efficacemente le proprie organizzazioni. L’edizione 2023 del Global Cybersecurity Skills Gap report di Fortinet ha rilevato che, a causa delle posizioni IT rimaste scoperte a causa della carenza di competenze informatiche, il 68% delle organizzazioni dichiara di aver dovuto affrontare ulteriori rischi di sicurezza informatica.

Per contribuire ad affrontare questa sfida, Fortinet ha lanciato il programma di certificazione NSE nel 2015, come parte del proprio impegno per affrontare la carenza di competenze nel campo della sicurezza informatica. Oltre all’impegno dell’azienda per l’innovazione tecnologica, questa attenzione si traduce in un continuo rinnovamento dei contenuti del programma di formazione di Fortinet e delle modalità di erogazione. Per questo motivo, il programma di certificazione NSE si concentrerà ora su una formazione maggiormente basata sui ruoli, in linea con le carriere più richieste, come quelle dei Cloud Security Specialist e dei Security Operations (SOC) Analyst che, secondo il recente report di Fortinet, sono i due ruoli più richiesti.

Questi aggiornamenti al programma consentiranno ai professionisti della sicurezza di affinare le proprie competenze per essere al passo con le nuove minacce e di apprendere le più recenti tecnologie per contribuire a rafforzare la postura di sicurezza dell’organizzazione. Ai livelli più alti, sono disponibili più opzioni di certificazione per approfondire meglio le aree di competenza. Le nuove certificazioni NSE includono:

Fortinet Certified Expert (FCX) : la certificazione più elitaria e quella che era nota come NSE 8 si sta evolvendo in Fortinet Certified Expert (FCX). La certificazione FCX identifica la massima competenza in termini di conoscenza della progettazione, configurazione e risoluzione dei problemi di sicurezza per le reti complesse.

: la certificazione più elitaria e quella che era nota come NSE 8 si sta evolvendo in Fortinet Certified Expert (FCX). La certificazione FCX identifica la massima competenza in termini di conoscenza della progettazione, configurazione e risoluzione dei problemi di sicurezza per le reti complesse. Fortinet Certified Engineer (FCE) : queste certificazioni consentono ai partecipanti di specializzarsi ulteriormente nelle soluzioni di sicurezza informatica e di acquisire competenze avanzate nelle seguenti aree chiave: Zero Trust Access, Network Security, Public Cloud Security, Security Operations e OT Security.

: queste certificazioni consentono ai partecipanti di specializzarsi ulteriormente nelle soluzioni di sicurezza informatica e di acquisire competenze avanzate nelle seguenti aree chiave: Zero Trust Access, Network Security, Public Cloud Security, Security Operations e OT Security. Fortinet Certified Professional (FCP) : il livello professionale di certificazione prevede un’immersione profonda nella formazione basata sui ruoli, con la possibilità di certificarsi nelle seguenti tre aree: Sicurezza di rete, Sicurezza del cloud pubblico e Operazioni di sicurezza.

: il livello professionale di certificazione prevede un’immersione profonda nella formazione basata sui ruoli, con la possibilità di certificarsi nelle seguenti tre aree: Sicurezza di rete, Sicurezza del cloud pubblico e Operazioni di sicurezza. Fortinet Certified Associate (FCA) : questa certificazione è incentrata sulla tecnologia di sicurezza informatica, con particolare attenzione alla sicurezza di rete e agli aspetti tecnici dei firewall di nuova generazione.

: questa certificazione è incentrata sulla tecnologia di sicurezza informatica, con particolare attenzione alla sicurezza di rete e agli aspetti tecnici dei firewall di nuova generazione. Fortinet Certified Fundamentals (FCF): questa certificazione si concentra sulle conoscenze e le competenze fondamentali necessarie per imparare a utilizzare prodotti e soluzioni di sicurezza informatica. Questo curriculum offre anche corsi che coprono il panorama odierno delle minacce e i fondamenti della sicurezza informatica.

Gli attuali possessori di una certificazione NSE di livello 1-8, compresa la comunità dei partner di Fortinet, possono contare su una transizione graduale alle nuove certificazioni, le quali prevedono esami chiaramente definiti per ogni livello di competenza. Questi miglioramenti inizieranno a essere introdotti gradualmente e la transizione definitiva è prevista per l’autunno del 2023. Per informazioni sugli aggiornamenti del programma di certificazione NSE, è possibile consultare il sito Fortinet, dove sono disponibili anche ulteriori informazioni sui vantaggi per i partner derivanti da queste modifiche.