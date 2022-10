Fortinet e SD-WAN: prestazioni, sicurezza e automazione per le organizzazioni

Le soluzioni SD-WAN si stanno rivelando fondamentali nella gestione di perimetri aziendali polverizzati, garantendo sicurezza, visibilità e prestazioni alle organizzazioni. Qual è il punto di vista di Fortinet? Lo abbiamo chiesto ad Antonio Madoglio, Senior Director Systems Engineering – Italy & Malta di Fortinet

Possiamo senza dubbio affermare che il perimetro aziendale sia diventato, con il passare degli anni e per effetto della digitalizzazione, sempre più frammentato, andando appunto a “polverizzarsi”. Le filiali aziendali si sono moltiplicate, il che ha dato origine all’esigenza di ottimizzare la comunicazione tra di esse, senza tuttavia dimenticare un fattore fondamentale, ovvero la sicurezza. Le aziende molto distribuite consentono alle diverse filiali di accedere ad internet autonomamente, per evitare il “collo di bottiglia” che deriverebbe dal vincolo di un punto di controllo centrale. L’aumento dei punti di contatto delle aziende con la rete crea ovviamente delle potenziali problematiche di cybersecurity, che vanno adeguatamente presidiate.

L’innovazione digitale, pur costituendo un’opportunità, rende necessario per le organizzazioni avere a disposizione una sicurezza che sia all’altezza della loro complessità e che al tempo stesso sia in grado di fare fronte alla complessità delle minacce. Fortinet risponde a tale necessità mediante FortiGate, che offre una Secure SD-WAN veloce, scalabile e flessibile per le aziende cloud-first, sensibili alla sicurezza e globali.

L’approccio di Security-Driven Networking consolida l’SD-WAN, i Next-Generation Firewall (NGFW) e l’advanced routing per:

Offrire un’esperienza di qualità superiore su qualsiasi scala

Accelerare la convergenza di rete e di sicurezza e semplificare l’architettura WAN

Orchestrare le policy in modo semplice e armonico lungo tutto il perimetro

Raggiungere l’efficienza operativa attraverso l’automazione, l’analisi approfondita e il self-healing.

Fortinet propone un approccio integrato, in cui sicurezza, prestazioni e automazione garantiscono alle enterprise efficienza e produttività. Quanto è importante poter contare su un unico partner da questo punto di vista, evitando la frammentazione di soluzioni e fornitori e i conseguenti silo?

La rapida espansione del perimetro della rete ha esacerbato le sfide causate da anni di aggiunte di singoli prodotti di sicurezza, spesso di fornitori diversi, per risolvere esigenze specifiche, senza tenere conto di una strategia di sicurezza globale. Queste soluzioni eterogenee, purtroppo, non sono in grado di lavorare insieme e di condividere le informazioni, rendendo impossibile l’adozione di criteri di sicurezza coerenti e la visibilità end-to-end. Il tentativo di mantenere e monitorare numerose soluzioni ibride, hardware, software, inoltre, sovraccarica i team che si occupano della sicurezza.

Fortinet propone un approccio integrato, in cui sicurezza, prestazioni e automazione garantiscono alle organizzazioni efficienza e produttività. Da questo punto di vista è molto importante poter contare su un unico partner, evitando la frammentazione di soluzioni e fornitori e i conseguenti silo. Avere un unico punto di riferimento offre diversi vantaggi: in primis il poter disporre di un’unica tecnologia, oltre che di una gestione semplificata, di un monitoraggio delle infrastrutture semplice, senza dimenticare la riduzione dei costi.

Avere a disposizione una soluzione Fortinet significa avere a disposizione la Security Fabric, implementando in modo semplice quello che serve, e quando serve, in modo semplice. La piattaforma Fortinet Security Fabric, infatti, risponde alle esigenze delle aziende di ogni settore e dimensione, integrandosi con ambienti già dotati di soluzioni di protezione così come con quelli di realtà che partono da zero. A seconda delle esigenze, Fortinet risponde proponendo una soluzione creata sulla base delle esigenze del cliente, un vero e proprio approccio sartoriale alla cybersecurity, oggi quanto mai attuale.

Quali soluzioni proponete al mercato, e con quali tratti distintivi?

Fortinet è leader del settore della cybersecurity – basti pensare al fatto che ha quasi 3 volte più brevetti delle altre aziende che si occupano di cybersecurity – e offre il più ampio portafoglio di soluzioni per la sicurezza informatica al mondo, supportato da anni di innovazione sviluppata nei centri di R&S in Nord America e Canada. L’approccio di security-driven networking di Fortinet è progettato in modo specifico per le moderne tecnologie di networking attraverso tutti i perimetri della rete. Questo assicura che le funzionalità AI-powered per la sicurezza possano essere integrate, per consentire un’accelerazione digitale sicura.

La soluzione Fortinet Secure SD-WAN consente alle aziende di trasformare e proteggere tutti i perimetri della WAN. Sfruttando l’approccio di Security-driven Networking, che utilizza un unico sistema operativo e un’unica console di gestione centralizzata, le aziende possono realizzare un’esperienza utente superiore, raggiungendo una maggiore efficacia del proprio livello di sicurezza grazie alla convergenza di networking e security, e ottenendo continuità operativa ed efficienza.

Il sistema operativo di Fortinet, FortiOS, è la base del Fortinet Security Fabric, che consolida molte tecnologie e casi d’uso in un unico framework di gestione e policy semplificato. FortiOS, introduce molte innovazioni in tutto il Fortinet Security Fabric per bloccare gli attacchi in modo più efficace, migliorando le soluzioni SD-Branch, ZTNA e SASE per fornire l’esperienza di accelerazione digitale più completa e semplificata. FortiOS 7.2 amplia la capacità del Fortinet Security Fabric di consolidare più prodotti di sicurezza su una superficie di attacco in continua espansione, semplificando l’orchestrazione, consentendo un provisioning zero-touch su larga scala e abilitando un miglior controllo delle applicazioni.

Le filiali aziendali distribuite che stanno passando a un modello di business digitale stanno avendo un impatto significativo sulla rete. Con gli utenti aziendali sia remoti che locali che accedono direttamente a Internet per utilizzare applicazioni cloud e SaaS (Security-as-a-Service), la gestione dei perimetri WAN e degli accessi diventa sempre più complessa. Inoltre, i dispositivi IoT che entrano nella rete delle filiali introducono nuove vulnerabilità che possono essere sfruttate dagli aggressori. Per supportare questo nuovo paradigma sta diventando fondamentale implementare strategie di sicurezza di nuova generazione. Con SD-Branch è possibile gestire centralmente e ottimizzare la connessione di un utente distribuito, così come la sicurezza dell’accesso accesso alle singole reti.

All’esigenza di fornire un accesso privato sicuro alle applicazioni aziendali, Fortinet risponde con FortiSASE, con ZTNA integrato nativamente che offre un agente unificato per la protezione degli endpoint e il reindirizzamento del traffico. La convalida continua dell’identità e del contesto consente alle organizzazioni di passare facilmente dall’accesso implicito a quello esplicito per applicazione, per gli utenti remoti, superando così le sfide delle VPN tradizionali.

Non da ultimo, è importante menzionare FortiManager, che abilita la gestione centralizzata, e FortiMonitor, che consente il monitoraggio delle digital experience.

