Formula 1, AWS rivoluziona l’esperienza dei fan grazie all’AI

AWS rende protagonisti i fan della Formula 1 offrendo previsioni sempre più accurate e dettagliate rispetto al passato, grazie all’impiego dell’Intelligenza Artificiale.

La Formula 1 è uno sport intriso di numeri, sottolinea AWS: velocità massime, giri più veloci, temperature delle gomme, punti in classifica. Con oltre 300 sensori impiantati su ciascuna vettura, capaci di generare oltre 1,1 milioni di dati al secondo, l’analisi di questi flussi informativi è diventata una componente fondamentale del motorsport moderno.

Ogni frazione di secondo in pista è determinante, dove il successo o il fallimento dipendono da una serie di variabili che organizzatori e team devono considerare e sfruttare al meglio per conquistare risultati non solo competitivi ma anche commercialmente vantaggiosi.

Dopo un’analisi sul mutevole panorama mediatico e sulla crescente necessità di massimizzare l’esperienza dei tifosi, la Formula 1 ha intrapreso nel 2018 una partnership a lungo termine con AWS, mirando a condurre una trasformazione e un’innovazione di alto livello nel campo del cloud computing all’interno dello sport. Tale sinergia rappresenta un’epocale evoluzione, destinata a ridefinire gli standard di connettività, analisi dei dati e interazione con gli appassionati, pionierizzando una nuova era nell’esperienza della Formula 1.

Sfruttando il distintivo modello di sviluppo ‘working backwards‘ di Amazon, i team di AWS hanno avviato il processo partendo da ciò che i tifosi desideravano maggiormente dallo sport: l’opportunità di vivere un’esperienza ancora più immersiva durante le corse.

Con ben 20 monoposto in griglia a ogni gara, è una sfida per i fan non perdere nemmeno un attimo d’azione – e senza l’ausilio di schermate di cronometraggio e di un’analisi post-gara dettagliata, è impossibile identificare quali piloti stiano ottenendo prestazioni superiori. AWS e la Formula 1 hanno colto l’opportunità di risolvere questa problematica sfruttando la tecnologia di machine learning (ML) di AWS con Amazon SageMaker, offrendo così una soluzione innovativa ed efficace per fornire ai tifosi un’esperienza più coinvolgente.

F1 Insights: avvicinare i fan della Formula 1 all’azione

F1 Insights, alimentato da AWS, rappresenta una svolta significativa nell’esperienza dei fan della Formula 1 negli ultimi anni. Grazie all’impiego di modelli di machine learning addestrati su dati distintivi provenienti dalle centinaia di sensori presenti su ogni vettura, la Formula 1 consente ai tifosi di comprendere come i piloti prendano decisioni in frazioni di secondo e come i team sviluppino e implementino strategie di gara in tempo reale, influenzando direttamente l’esito della competizione.

Una delle più entusiasmanti funzionalità è la Battle Forecast. Attraverso l’utilizzo di dati storici della pista e previsioni sul ritmo dei piloti, Battle Forecast è in grado di predire in tempo reale quanti giri mancano affinché un’auto in inseguimento si trovi a “distanza di sorpasso” dalla vettura che sta cercando di sorpassare. Ogni analisi è concepita per avvicinare i fan all’azione in pista, offrendo una visione dettagliata della competizione.

Close to the Wall, ad esempio, fornisce ai fan e agli operatori televisivi una vista mozzafiato della pericolosa prossimità delle vetture ai muri in alcune delle curve più emozionanti del campionato, mettendo in luce la tensione e l’abilità dei piloti in situazioni ad alta adrenalina.

Attraverso l’addestramento degli algoritmi di machine learning di Amazon SageMaker con dati storici, la Formula 1 offre agli appassionati un’analisi strategica senza precedenti. Predicted Pit Stop Strategy utilizza dati storici per calcolare le strategie di gara già dal primo giro, confrontando le previsioni relative alle strategie delle gomme e del percorso. Questa previsione permette agli spettatori di individuare i momenti cruciali della gara, generando un coinvolgimento senza pari nel pubblico, indipendentemente dal livello di familiarità con le strategie di gara nella Formula 1.

Le due più recenti funzionalità fornite da AWS continuano a offrire ai fan una prospettiva unica sulla strategia dei piloti e della gara. Hybrid Energy System identifica il modo in cui i piloti ottimizzano l’uso dell’energia elettrica disponibile per ottenere le massime prestazioni dalle loro vetture, basandosi sull’utilizzo energetico del giro precedente. Tutto ciò è possibile grazie alla risoluzione di equazioni di bilancio energetico tramite la potenza computazionale del cloud AWS, consentendo agli spettatori di comprendere le cruciali decisioni strategiche e di vivere con maggior intensità le emozionanti battaglie in pista, coinvolgendoli ulteriormente nella competizione.

Alternative Strategy, che verrà lanciato al Circuit of the Americas ad Austin, Texas, offre agli spettatori una prospettiva unica sulle possibili evoluzioni delle gare, nel caso in cui piloti e team avessero adottato decisioni strategiche diverse. I broadcaster e gli appassionati avranno accesso ai risultati di una simulazione che tiene conto di molteplici variabili, quali il timing, il ritmo di gara, il degrado delle gomme, le condizioni meteorologiche, lo stato della pista e altre considerazioni, rispondendo così all’interrogativo “e se…?” con un’analisi approfondita e realistica delle alternative strategiche possibili.

AWS e la Formula 1: una partnership in continua evoluzione

Dall’inizio della partnership con AWS, la Formula 1 ha più che raddoppiato il numero dei propri dipendenti e ha esteso in modo significativo la sua presenza digitale. Oltre a garantire l’accesso a una potenza di calcolo più economica e scalabile, il nuovo setup ha semplificato notevolmente, per la F1, sfruttare un assortimento sempre in espansione di servizi gestiti da AWS per migliorare le operazioni interne e l’esperienza dei fan.

“La Formula 1 è ora in grado di fornire una vasta gamma di analisi basate sui dati che contribuiscono a istruire e intrattenere i propri fan – dai dettagli cronometrici e di telemetria catturati da centinaia di sensori su ogni monoposto, trasmessi in tempo reale ad AWS, fino ai dati storici conservati su Amazon Simple Storage Service (Amazon S3)”, ha dichiarato Neil Ralph, responsabile principale delle partnership sportive di AWS. “Questo implica un’approfondita analisi delle prestazioni e delle previsioni, utilizzate per creare le grafiche di trasmissione di F1 Insights”.

“La rapidità con cui le nostre implementazioni AWS sono passate da sperimentali a essenziali per la competizione è stata sorprendente. AWS si è velocemente radicata nel nostro DNA di gara, e abbiamo implementato AWS Direct Connect per ottenere un throughput dedicato più veloce e una maggiore ridondanza nei nostri data center”, ha dichiarato Chris Roberts, direttore IT della Formula 1. “Possiamo introdurre rapidamente nuove funzionalità che aggiungono valore per i fan. È una capacità straordinaria e una testimonianza della velocità con cui possiamo trasformare idee in prodotti e integrarli nell’ecosistema della Formula 1”.

Grazie al solido framework di AWS, il team interno della Formula 1 sta attualmente valutando le aree in cui delegare le attività a basso valore aggiunto, consentendo ai programmatori di concentrarsi su progetti all’avanguardia. Finora, la Formula 1 ha impiegato ben 96 diversi servizi e soluzioni AWS, e questo numero è destinato a crescere ulteriormente. Questo impegno continuo nella tecnologia testimonia il costante impegno dell’organizzazione nel garantire un’esperienza di primo livello ai suoi appassionati.

Per ulteriori informazioni su come AWS sta trasformando la Formula 1, è possibile visitare il sito di AWS.