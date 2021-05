Formazione tecnologica: Google porta in Italia i Career Certificates

Google annuncia l’introduzione in Italia dei nuovi Google Career Certificates.

I Career Certificates nascono per aumentare le competenze in aree tecnologoiche come Supporto IT, Project Management, UX Design e Data Analytics.

Fruibili in lingua inglese, i Google Career Certificates non richiedono esperienza pregressa nel settore e sono disponibili a pagamento su Coursera.org.

Grazie al supporto della Rete Fondazioni ITS Italia, la rete degli istituti tecnici superiori che riunisce le scuole professionalizzanti post diploma, e Fondimpresa, il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil, i Google Career Certificates saranno disponibili in Italia senza costi per circa 4.000 studenti e lavoratori di aziende in difficoltà.

Nello specifico Rete Fondazioni ITS Italia ha messo a disposizione dei propri studenti 2.000 borse di studio, mentre Fondimpresa fornirà 1.800 borse di studio da distribuire a lavoratori di aziende in difficoltà.

A queste se ne aggiungeranno circa 200 destinate agli altri partner del progetto UPA, UNA e IAA.

Queste collaborazioni rientrano nel più ampio impegno che Google da anni porta avanti a sostegno della digitalizzazione dell’Italia.

Nel luglio 2020 ha dato avvio al piano Italia in Digitale, con l’obbiettivo di accelerare la ripresa economica del Paese attraverso progetti di formazione, strumenti e partnership per supportare le aziende e le persone in cerca di opportunità lavorative.

Dall’avvio di Italia in Digitale sono oltre 300.000 le persone e le piccole e medie imprese che Google ha aiutato a digitalizzarsi.

I Google Career Certificates sono stati presentati in occasione di un momento di confronto sul ruolo che le competenze digitali svolgono per le persone nel nostro Paese, per trovare una nuova occupazione e crescere nella propria carriera lavorativa.

I corsi creati da Google entrano a far parte anche dell’offerta di Giovani 2030, il portale del Dipartimento delle Politiche Giovanili che raccoglie opportunità per i giovani. All’annuncio ha parecipato la Ministra per le Politiche Giovanili, Fabiana Dadone.

I Google Career Certificates non richiedono specifiche competenze di base o una pregressa esperienza significativa.

È possibile completare i corsi in meno di sei mesi, permettendo così a chi sta cercando un lavoro o vuole cambiare professione, di poterlo fare anche se non dispone del tempo o dei mezzi necessari per poter accedere a modalità di formazione tradizionale.

Questo annuncio si inserisce in un contesto in cui le competenze digitali sono una risorsa fondamentale per le persone, utili per crescere professionalmente, trovare lavoro, rilanciare la propria attività.

Se le competenze digitali erano importanti prima della pandemia, la situazione attuale le ha rese ancor più necessarie.

Infatti, i Google Career Certificates sono pensati per soddisfare la sempre crescente domanda di corsi di formazione online per poter sviluppare o accrescere nuove competenze in ambito digitale e tecnologico.

Una ricerca condotta da Google e McKinsey mostra come, già prima del diffondersi della pandemia, più di 90 milioni di lavoratori in Europa avessero la necessità di sviluppare nuove competenze utili per la propria professione.

Sempre secondo questa ricerca, si ipotizzava come circa 21 milioni di persone rischiassero di perdere il proprio posto di lavoro in settori in difficoltà come l’agricoltura o la vendita al dettaglio.

La crisi sanitaria globale ha accelerato molte di queste previsioni: secondo McKinsey ci sarà un incremento del 25% nel numero di persone che avrà necessità di trovare un nuovo lavoro dopo la pandemia. Molti lavoratori inoltre avranno bisogno di acquisire nuove competenze, poiché la crescita della domanda di manodopera riguarderà principalmente quei lavori che richiedono un livello maggiore di specializzazione professionale.