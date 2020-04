Formazione remota per lo smart working con BeyondTheBox

Finix Technology Solutions ha siglato una partnership con la piattaforma BeyondTheBox per offrire formazione specializzata, durante l’attuale emergenza sanitaria.

La società etterà a disposizione gratuitamente fino a fine maggio oltre 100 sessioni di consulenza online, nelle quali un team di 20 professionisti co competenze in campo tecnologico offrirà non solo a piccole e medie imprese che stanno adattando la propria operatività allo smart working, ma anche a famiglie, scuole, medici di base un supporto per affrontare la difficoltà della vita quotidiana durante la social distance.

Il focus delle sessioni potrà spaziare dalle tematiche verticali tecnologiche, come smart working, business continuity, data center, gestione dei dati, iper-convergenza, cybersecurity, IT integration e business client, a un supporto più orizzontale verso software di webconferencing e remote desktop e in generale di tutti gli strumenti di collaborazione online che sono quotidianamente utilizzati per la comunicazione o lo studio a distanza.

Il supporto di Finix verrà offerto attraverso videocall della durata di 20 o 40 minuti, totalmente gratuite, ospitate dalla piattaforma di BeyondTheBox, startup ch porta in Italia un punto di incontro virtuale tra coloro che ricercano competenze e gli esperti che le mettono a disposizione.

Attraverso un algoritmo proprietario di intelligenza artificiale BeyondTheBox è in grado di abbinare le richieste di formazione con le competenze più adatte, in modo semplice, veloce e inclusivo, sollevando l’utente dall’onere di dover cercare e selezionare il contenuto di cui necessita.