 Formazione ICT gratuita, Huawei punta alle persone

Da poca estromessa dalle gare per le infrastrutture 5G di Tim e della rete inglese, ulteriore capitolo di un tiro alla fune che trova le sue radici nel difficile rapporto con la principale economia mondiale, Huawei punta a creare consenso presso le persone, favorendo la loro formazione.

Huawei lancia infatti in Italia Learn ON in Italy, programma di formazione che prevede corsi gratuiti online e voucher per esami altrettanto gratuiti, indirizzati a far acquisire conoscenze tecnologiche in campi quali 5G, Intelligenza Artificiale, IoT, Cloud Computing e Big Data.

Una volta superato l’esame finale gli studenti conseguiranno la certificazione HCIA (Huawei Certified ICT Associate) riconosciuta in tutto il mondo.

Il programma Learn ON in Italy è aperto a tutti e si articola in quattro fasi che possono essere seguite da remoto:

Fase 1 – Corsi online di autoapprendimento

Fase 2 – Live Webinar per la preparazione all’esame

Fase 3 – Test preliminari per ottenere il voucher di ammissione all’esame finale

Fase 4 – Esame online per conseguire la Certificazione HCIA.

Formazione, la risposta di Huawei

In una nota che accompagna la promozione dell’iniziativa di formazione, Huawei nota come ’edizione 2020 del Digital Economy and Society Index (DESI) ha fornito una fotografia scoraggiante della situazione delle competenze digitali in Italia e delle prospettive di trasformazione in questa chiave del nostro Paese.

Non solo l’Italia, si osserva, non è statia in grado di colmare nel corso del 2019 le lacune già evidenziate in questo campo, ma è scesa ulteriormente nella classifica UE.

Come fornitore leader globale di tecnologie ICT, Huawei si dice impegnata nella creazione di un mondo più connesso e intelligente.

Per trasformare questa visione in realtà, Huawei concentra i propri investimenti sulla ricerca e l’innovazione ma anche sull’obiettivo di attrarre, sviluppare e trattenere i talenti locali e promuove progetti di inclusione digitale in tutto il mondo con il programma TECH4ALL.

In quest’ottica, Huawei in Italia collabora con 15 università realizzando programmi di training come Seeds for the Future e Huawei ICT Academy.

Le istruzioni per partecipare al programma gratuito Learn ON in Italy di Huawei