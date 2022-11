Fiven punta sull’alta formazione e acquisisce la maggioranza di Skill Factory

Fiven, Innovation Company e punto di riferimento nazionale nell’offerta di soluzioni di intelligenza artificiale e servizi di consulenza, software testing e quality assurance per la Digital Transformation aziendale, ha acquisito la maggioranza di Skill Factory, società partenopea operante nell’alta formazione informatica.

Nata nel 2011 e guidata dal CEO e Fondatore Gino Visciano, Skill Factory favorisce l’inserimento dei giovani nel mondo del lavoro con la creazione dei profili tecnici più richiesti dalle aziende IT attraverso l’erogazione di corsi professionalizzanti e altamente qualificati per neodiplomati, neolaureati e la riqualificazione delle risorse umane di imprese di medie e grandi dimensioni.

Attualmente, i percorsi di formazione e accompagnamento al lavoro di Skill Factory permettono di inserire 200 giovani nel mondo professionale, contribuendo a colmare il grande divario fra domanda e offerta che contraddistingue il settore IT in Italia. L’acquisizione di Skill Factory permetterà a Fiven di rafforzare la propria offerta di servizi di formazione che comprende l’Academy aziendale lanciata dalla stessa Fiven a settembre 2022. L’obiettivo è quello di raddoppiare il numero delle persone formate da Skill Factory raggiungendo così 400 nuovi professionisti all’anno tra Java Full Stack Developers, Devops, Quality Assurance Tester e SAP SuccessFactors Integration Consultant.

L’operazione rispecchia l’interesse di Fiven verso i percorsi di formazione, sia per l’azienda che per il singolo individuo, sempre più strategici per rimanere attivi e competitivi con l’evoluzione del mercato del lavoro e la volontà di investire in nuovi strumenti capaci di superare i limiti della formazione tradizionale. In quest’ottica, Fiven ha l’obiettivo di rendere Skill Factory una Virtual University Enterprise in grado di professionalizzare e certificare secondo metodologie riconosciute a livello internazionale anche professionisti più adulti.

L’acquisizione si inserisce coerentemente con il piano industriale di Fiven, che prevede il raggiungimento di un fatturato di 30 milioni di euro nel 2022 e di 50 milioni di euro nel 2025. Rispecchia inoltre la visione del management di Fiven, tesa da un lato a favorire lo sviluppo di una nuova generazione di professionisti digitali, per rispondere alle esigenze di un mercato in forte crescita, e dall’altro ad estendere il perimetro dell’offerta di servizi con percorsi di upskilling e reskilling per il proprio portfolio di partner e clienti.

“L’acquisizione di Skill Factory per noi è strategica– commenta Valerio D’Angelo, CEO di Fiven – perché aggiunge un importante tassello al nostro percorso di sviluppo e ci permette di accelerare fortemente la nostra crescita grazie alla formazione ad alta qualifica professionale. Conosciamo la preparazione e la qualità del pool di docenti e tecnici di Skill Factory e siamo convinti che nessun’altra azienda italiana riesca a personalizzare i corsi, sia per hard che per soft skill, in modo così efficace sulle esigenze del mercato del lavoro in ambito IT. Come Fiven pensiamo sia fondamentale che il mondo imprenditoriale supporti la formazione tecnica delle nuove generazioni, creando una sinergia con le reali esigenze del mercato del lavoro e contribuendo a colmare l’importante gap di competenze dei nostri studenti”.