Firewall as a Service e sicurezza della rete, la via di Perimeter 81

Secondo Perimeter 81, società specializzata in sicurezza della rete, i firewall sono una vera e propria soluzione di cybersecurity legacy, tanto che il nome ha le sue origini nella sicurezza fisica del “vecchio mondo”: le porte d’acciaio destinate a impedire fisicamente che gli incendi iniziati in una parte della stiva di una nave si propagassero in altri compartimenti.

I firewall di oggi fanno lo stesso con le reti, mettendo barriere digitali tra le risorse di rete in modo che un exploit o una violazione non colpisca tutti gli strumenti critici utilizzati da un’organizzazione. Se questo approccio è efficace quando tutte le risorse sono sulla stessa “nave”, mette però in evidenza Perimeter 81, l’installazione di un firewall tra diverse “navi” rappresenta una sfida per i professionisti della sicurezza.

Per aiutare i team It a creare in modo efficiente un firewall per il traffico attraverso le risorse di rete in diversi ambienti cloud e on-premise, Perimeter 81 ha lanciato Network Traffic Control (NTC), un firewall basato sul cloud, o Firewall as a Service, che permette un controllo facile e centralizzato del traffico tra origini e destinazioni su qualsiasi rete.

Network Traffic Control permette agli amministratori di creare facilmente policy che si applicano alle risorse di rete di Perimeter 81 e che impongono il controllo del traffico nella rete in base a gruppi di utenti, indirizzi, dispositivi, server, indirizzi di rete, porte e geolocalizzazione.

Per sfruttare le funzionalità di Network Traffic Control è necessario avere attivo un piano a pagamento Premium, Premium Plus o Enterprise della piattaforma di network security di Perimeter 81.

I clienti di Perimeter 81 possono utilizzare NTC per creare regole di filtraggio del traffico per l’accesso a oggetti di rete tra cui indirizzi IP e servizi come Telnet, HTTP, FTP e RDP, per un controllo completo del traffico tra ogni risorsa locale e cloud nella rete della propria organizzazione.

Le regole di Network Traffic Control rafforzano e definiscono ulteriormente la postura di sicurezza delle organizzazioni che già sfruttano le altre caratteristiche di sicurezza di Perimeter 81.

La gestione degli accessi basata sull’utente di Network Traffic Control combinata con i tunnel criptati di Perimeter 81 fornisce un’utility di Firewall as a Service per la propria organizzazione che fa sì che l’azienda possa ottenere un controllo più preciso e autonomo sulla sua rete.