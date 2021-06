Fintech, Qonto apre una sede in Italia

Dopo due anni di presenza sul mercato italiano Qonto, fintech per la gestione finanziaria di Pmi e professionisti inaugura la prima sede nazionale a Milano.

Approdata in Italia a maggio 2019, ma con headquarter a Parigi,in due anni Qonto ha triplicato l’acquisizione di nuovi clienti e incrementato di 8 volte il proprio fatturato.

Una crescita trainata dall’effettivo maggiore utilizzo delle carte e dei servizi Qonto: oltre 3 miliardi di euro di transazioni gestite, di cui 2 miliardi solo negli ultimi 7 mesi.

Country manager è Mariano Spalletti, che sottolinea come “il lancio dell’IBAN italiano in tempi record e, più di recente, il pagamento dei tributi tramite F24” abbiano contribuito al successo.

E in effetti il continuo sviluppo del prodotto e la capacità di localizzazione del servizio sono considerati tra i punti di forza di Qonto.

In due anni in Italia la società ha sviluppato più di 30 nuove funzionalità che l’hanno resa una soluzione digitale smart e di facile utilizzo, in grado di sostituire il conto corrente tradizionale e di semplificare la gestione finanziaria e contabile.

Qonto ha consolidato una strategia glocal centrata sul cliente non solo in Italia, ma in tutta Europa, dove mira a replicare il successo ottenuto in Francia, Paese di origine, arrivando ad avere entro il 2023 una base clienti di 500.000 fra Pmi e professionisti, dei quali la metà in Italia, Spagna e Germania.

Al successo della fintech francese contribuiscono le partnership, da Apple a Satispay, da October a LexDo.it (undici in totale di cui quattro solo italiane).

L’Italia è una piazza strategica per il business di Qonto a livello europeo e oggi il team dedicato al mercato italiano è composto da circa 30 persone e si prevede che sarà quadruplicato entro i prossimi due anni, per raggiungere oltre 100 persone.