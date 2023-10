Fintech, nuova partnership fra Oracle e Mastercard per i pagamenti e le transazioni B2B

La partnership sfrutta la piattaforma per le virtual card di Mastercard per ampliare l’accesso alle funzionalità finance integrate in Oracle Cloud ERP e raggiungere le aziende di tutto il mondo.

Oracle e Mastercard hanno annunciato una nuova partnership per aiutare le aziende clienti ad automatizzare le transazioni di pagamento B2B, in modo end-to-end. La collaborazione permette a Oracle di connettere direttamente la suite Oracle Fusion Cloud Enterprise Resource Planning (ERP) con gli istituti bancari per semplificare e automatizzare tutti i processi di pagamento e finanziari in ambito B2B.

Molte aziende desiderano semplificare la propria gestione dei pagamenti commerciali. Purtroppo, però, la presenza dei più disparati tipi di dati, processi e sistemi nell’ecosistema ostacola l’efficienza delle transazioni. Per vincere queste sfide e permettere a tutte le organizzazioni di connettersi in modo sicuro e di condividere informazioni tra tutte le parti coinvolte nella relazione commerciale, Oracle sfrutterà l’innovativa piattaforma per le virtual card di Mastercard; aiuterà così a rendere più spedite le transazioni finanziare end-to-end dei suoi clienti corporate – e permetterà agli istituti bancari di offrire servizi a valore aggiunto integrati in Oracle Cloud ERP.

“La tecnologia virtual card di Mastercard può giocare un ruolo significativo nel trasformare le esperienze di pagamento commerciale” ha dichiarato Eugene Bourke, executive vice president, Global Partnerships and Segments, Mastercard. “Integrando funzionalità finanziarie e di pagamento in Oracle Cloud ERP i clienti corporate accedono in modo più semplice a servizi per far crescere il loro business e le banche possono migliorare la loro offerta con soluzioni personalizzate, disponibili in modo tempestivo”.

Integrare la tecnologia virtual card di Mastercard aiuta a evitare mesi di lavoro di implementazione e a ridurre in modo significativo l’impegno necessario per impostare e configurare programmi relativi alle carte di pagamento, oltre che la complessità tecnica del tutto. Per i clienti condivisi di Oracle Cloud ERP e Mastercard ci saranno, quindi, diverse opportunità da cui trarre vantaggio:

Virtual Cards for Supplier Invoice Payments : permette di identificare i fornitori che accettano le carte di credito, automatizzare la generazione di carte virtuali e la gestione di alti volumi di pagamento, semplificare il processo di riconciliazione bancaria in Oracle Cloud ERP. La gestione end-to-end dei pagamenti include anche il trasferimento diretto verso i conti bancari dei fornitori e una maggiore semplicità per i fornitori nella riconciliazione delle rimesse.

: permette di identificare i fornitori che accettano le carte di credito, automatizzare la generazione di carte virtuali e la gestione di alti volumi di pagamento, semplificare il processo di riconciliazione bancaria in Oracle Cloud ERP. La gestione end-to-end dei pagamenti include anche il trasferimento diretto verso i conti bancari dei fornitori e una maggiore semplicità per i fornitori nella riconciliazione delle rimesse. Virtual Cards for Corporate Purchases: permette alle aziende di sostituire i tradizionali metodi di pagamento con virtual card sicure, per migliorare la capacità di proteggersi dalle frodi; permette alla funzione procurement di gestire in modo centralizzato le richieste da virtual card dei dipendenti, per supportare la gestione on-demand degli acquisti.

Dopo che le virtual card di Mastercard sono state integrate in Oracle Cloud ERP, i clienti possono pagare i fornitori in modo rapido e sicuro usando il network di pagamento globale di Mastercard. Si possono attivare facilmente servizi con le banche per gestire flussi di cassa, migliorare la protezione dalle frodi e avere accesso a incentivi. Inoltre, i fornitori traggono vantaggio da pagamenti più rapidi, minori rischi di raccolta e una più semplice gestione dei crediti.

Importanti istituti bancari stanno lavorando con Oracle per migliorare l’esperienza utente e incoraggiare l’adozione dei pagamenti con carte virtuali. HSBC è la prima banca che ha adottato questa soluzione e offrirà un’esperienza virtual card integrata ai clienti Oracle degli Stati Uniti e del Regno Unito.

“Integrare i servizi finanziari di HSBC nei sistemi che i nostri clienti usano ogni giorno è uno dei nostri obiettivi principali. Molti di loro usano anche Oracle Cloud ERP, quindi questa partnership per noi ha molto valore”, ha dichiarato Brian Tomkins, managing director, Global Head of Commercial Cards, HSBC. “Lavoreremo con Oracle e Mastercard per offrire questa opportunità ai clienti che condividiamo, in tutto il mondo”.

“Le transazioni business-to-consumer sono diventate sempre più facili e veloci negli ultimi anni, mentre quelle B2B sono rimaste incredibilmente complesse e inefficienti”, ha dichiarato Rondy Ng, executive vice president of Applications Development, Oracle. “La nostra partnership con Mastercard e la comunità bancaria mondiale rivoluziona il modo in cui le organizzazioni gestiscono le transazioni, perchè permette ai nostri clienti di gestire il capitale, l’accesso al credito, la sicurezza dei finanziamenti – tutto nel perimetro di Oracle Cloud ERP”.

