Fintech, ICE SDA Bocconi lancia un hub per startup innovative

In occasione della Call Tech Action (CTA), un’iniziativa che riunisce gli operatori di vari settori – tra cui Fintech, Insurtech e PropTech – allo scopo di promuovere l’educazione e la formazione di nuove competenze, ICE SDA Bocconi ha presentato l’European Financial Services Tech Hub of Milan, un Hub per sviluppare, anche attraverso attività di crowdfunding, startup specializzate nell’innovazione di servizi finanziari, un ponte tra tecnologie e idee innovative.

Oggi, il fintech risulta essere uno dei settori tecnologici in più rapida crescita. L’innovazione si è diffusa in quasi tutti i settori della finanza, come i pagamenti, i prestiti e lo stock trading. Gli attori tradizionali del settore finanziario, le Big Tech e le startup emergenti sono tutti parte integrante del sistema fintech.

Di questo, e di molto altro, si è parlato durante la giornata inaugurale della Call Tech Action (CTA), un’iniziativa congiunta di ICE SDA Bocconi, Assofintech, Italian Insurtech Association (IIA), School of Management del Politecnico di Milano con Italian PropTech Network e Osservatori Digital Innovation e con il patrocinio del Comune di Milano. Un’unione tra operatori del settore e istituzioni con lo scopo di promuovere educazione, formazione e lavoro, ridurre asimmetrie informative e disparità, che vede nuovamente la città di Milano come capitale del lavoro e dell’innovazione.

Anche attraverso questa iniziativa, I.C.E., Innovation and Corporate Entrepreneurship, di SDA Bocconi, è determinata a consolidare il proprio ruolo come hub di innovazione per gli attori di mercato.

La prima area su cui si concentrerà sarà l’innovazione nei servizi finanziari, attraverso il lancio di un nuovo verticale, l’European FS Tech Hub of Milan. Questo progetto, sviluppato in collaborazione con diversi partner, diretto dal Professore Gimede Gigante, è volto a creare valore basandosi sulla cultura della collaborazione e sullo scambio di conoscenze tra i principali innovatori nel campo dei servizi finanziari.

L’European FS Tech Hub di ICE SDA Bocconi, attraverso la condivisione di dati e informazioni, facilita la connessione tra aziende, operatori finanziari, startup innovative, ricercatori e il mercato a livello internazionale. L’hub si impegna in iniziative di ricerca e studio che rispondono alle esigenze concrete dei partecipanti e migliora il processo di crescita, introducendo alle ultime innovazioni tecnologiche. Offrirà un’ampia gamma di opportunità di apprendimento, tra cui workshop, corsi ad hoc e formazione su temi di valutazione, focalizzati sulle startup, il fintech, l’imprenditorialità e l’innovazione, con una particolare attenzione all’evoluzione delle regole del gioco, ancora in fase di definizione.

Il valore di questo progetto sta nella sua visione di un futuro in cui la tecnologia e la finanza si fondono per offrire servizi finanziari più efficienti e inclusivi. L’hub rappresenta un’opportunità unica per le organizzazioni partecipanti, proponendo un approccio bottom-up. Partendo dalle esigenze degli operatori di settore e dei partecipanti all’hub, si concentrerà su metodologie di valutazione e gli aspetti di gestione e governance nelle startup del mondo fintech, anche sotto l’aspetto regolatorio. Questo offrirà un supporto concreto a diversi partecipanti, inclusi banche e assicurazioni, che si confrontano sempre più frequentemente con queste tematiche, il tutto in un contesto internazionale, garantito dalle relazioni e dal ranking internazionale di SDA Bocconi.