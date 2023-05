Final Cut Pro e Logic Pro per iPad disponibili: caratteristiche, prezzi e requisiti

Final Cut Pro e Logic Pro per iPad sono ora disponibili sull’App Store e mettono la potenza dei software di editing video e di creazione musicale di Apple nelle mani dei creativi.

Annunciati da Apple un paio di settimane fa, Final Cut Pro e Logic Pro per iPad sono stati completamente ripensati per la portabilità, le prestazioni e l’interfaccia touch-first dell’iPad, al fine di offrire lo studio mobile definitivo per i creativi di oggi.

La creazione di video e la produzione di musica professionali targati Apple, apprezzati da una moltitudine di utenti sul Mac, diventano dunque accessibili anche su iPad. Non proprio per tutti gli utenti di iPad, però.

I requisiti di sistema ufficiali Apple indicano che è possibile installare ed eseguire Final Cut Pro per iPad sui seguenti modelli: iPad Pro da 12,9 pollici (quinta o sesta generazione), iPad Pro da 11 pollici (terza o quarta generazione) o iPad Air (quinta generazione) con iPadOS 16.4 o successivo. Per alcune funzionalità i requisiti sono limitarti a determinati modelli di iPad.

Per quanto riguarda Logic Pro per iPad, l’app richiede un qualsiasi iPad con chip A12 Bionic o successivo e iPadOS 16.4 o successivo.

Entrambe le app, sia Final Cut Pro che Logic Pro per iPad, sono ora disponibili su App Store e per entrambe Apple ha deciso di introdurre una formula ad abbonamento finora inedita per le app della società di Cupertino, ma ormai abbastanza diffusa nel mercato del software sia desktop che mobile.

Il costo è uguale per entrambe le app: è possibile utilizzare Final Cut Pro o Logic Pro per iPad sottoscrivendo un abbonamento al prezzo di 4,99 euro al mese o 49 euro all’anno (per ciascuna app), con un mese di prova gratuita.

Le principali funzioni di Final Cut Pro e Logic Pro per iPad

Final Cut Pro per iPad introduce potenti strumenti per registrare, montare, rifinire e condividere contenuti video da un unico dispositivo portatile. La nuova jog wheel offre un nuovo modo di interagire con i contenuti, come navigare nella timeline magnetica, spostare i clip e altro ancora.

Live Drawing sfrutta Apple Pencil per consentire agli utenti di disegnare e scrivere sopra i contenuti video e, su iPad Pro con M2, l’hover di Apple Pencil può essere utilizzato per sfogliare facilmente e visualizzare in anteprima le riprese. È inoltre possibile girare video di alta qualità direttamente sull’iPad utilizzando la modalità pro camera e in ProRes su iPad Pro con M2.

Final Cut Pro per iPad supporta anche il montaggio video multicam e le funzioni Fast Cut che utilizzano il machine learning, e include una vasta libreria di grafica, effetti e audio per migliorare ulteriormente la narrazione. Per tutti i dettagli, è possibile visitare il sito di Apple.

Logic Pro per iPad offre strumenti sofisticati per la composizione di brani, la creazione di beat, la registrazione, l’editing e il mixaggio. Grazie al Multi-Touch, i musicisti possono suonare strumenti software, interagire in modo naturale con i controlli e navigare facilmente nei progetti. I Plug-in Tiles mettono i controlli essenziali a portata di mano dell’utente, mentre i microfoni integrati nell’iPad consentono di registrare la voce o gli strumenti.

Apple Pencil consente di disegnare con precisione le modifiche e l’automazione dettagliata delle tracce senza alcuno sforzo. Un nuovo browser audio utilizza filtri dinamici per aiutare gli utenti a scoprire facilmente lo strumento perfetto o patch audio, preset di plug-in, campioni e loop, mentre oltre 100 plug-in di strumenti ed effetti professionali danno ai producer ancora più possibilità per creare e modellare i suoni. Inoltre, con le estensioni Audio Unit è possibile aggiungere ai progetti plug-in di terze parti compatibili.

Il nuovo Beat Breaker, un plug-in che modifica il tempo e l’intonazione, consente ai creator di rimodellare e miscelare i suoni con uno swipe o un pinch, mentre Sample Alchemy, un nuovo strumento di manipolazione dei campioni, trasforma qualsiasi sample audio con il semplice tocco di un dito. Un mixer completo offre tutto il necessario per creare un mix professionale interamente su iPad. Anche in questo caso, per i dettagli completi sull’app è possibile visitare il sito di Apple.