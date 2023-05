Apple porta Final Cut Pro e Logic Pro su iPad, in abbonamento

Apple ha annunciato Final Cut Pro e Logic Pro per iPad, versioni per il tablet delle applicazioni professionali per il video e la musica. I creatori di video e musica possono ora liberare la loro creatività in modi nuovi, possibili solo su iPad.

Final Cut Pro e Logic Pro per iPad presentano nuove interfacce touch che consentono agli utenti di migliorare i loro flussi di lavoro con l’immediatezza e l’intuitività del Multi-Touch.

Final Cut Pro per iPad introduce un potente set di strumenti per i creatori di video per registrare, montare, rifinire e condividere, il tutto da un unico dispositivo portatile. Logic Pro per iPad mette la potenza della creazione musicale professionale nelle mani di chi la crea, ovunque si trovi, con una collezione completa di strumenti sofisticati per la composizione di canzoni, la creazione di beat, la registrazione, l’editing e il mixaggio.

Per queste due nuove app, Apple ha deciso di utilizzare la formula ad abbonamento, invece di quella classica a licenza perpetua. Final Cut Pro e Logic Pro per iPad saranno infatti disponibili sull’App Store in abbonamento a partire da martedì 23 maggio, ciascuno ad un prezzo di 4,99 euro al mese o 49 euro all’anno con un mese gratuito di prova.

Final Cut Pro è compatibile con i modelli iPad con chip M1 o modelli successivi, e Logic Pro sarà disponibile sugli iPad con chip A12 Bionic o modelli successivi. Final Cut Pro per iPad e Logic Pro per iPad richiedono iPadOS 16.4.

Apple Final Cut Pro per iPad

Final Cut Pro per iPad presenta una nuova interfaccia touch e strumenti intuitivi che abilitano nuovi flussi di lavoro per i creatori di video, sottolinea Apple.

Una nuova jog wheel rende il processo di editing più semplice che mai e consente agli utenti di interagire con i contenuti in modi completamente nuovi. Possono navigare nella Magnetic Timeline, spostare clip ed effettuare modifiche rapide e precise ai fotogrammi con il solo tocco di un dito e, grazie all’immediatezza e all’intuitività dei gesti Multi-Touch, spingere la loro creatività a nuovi livelli.

Con Live Drawing, gli utenti possono disegnare e scrivere direttamente sui contenuti video utilizzando Apple Pencil. Su iPad Pro con M2, l’hovering di Apple Pencil consente agli utenti di sfogliare e visualizzare in anteprima i filmati senza mai toccare lo schermo.

Gli utenti possono anche accelerare i loro flussi di lavoro aggiungendo una Magic Keyboard o una Smart Keyboard Folio per utilizzare i comandi dei tasti. I creator possono visualizzare e modificare video HDR sfruttando il display Liquid Retina XDR dell’iPad Pro da 12,9 pollici, e applicare le gradazioni di colore con precisione grazie alla Reference Mode.

La modalità Pro Camera offre un controllo ancora maggiore al processo di creazione su iPad. I creator possono girare video di alta qualità con orientamento verticale o orizzontale, monitorare l’audio e il tempo di registrazione disponibile e controllare manualmente impostazioni come la messa a fuoco, l’esposizione e il bilanciamento del bianco.

Gli utenti possono acquisire, modificare e pubblicare da un unico dispositivo mentre sono sul campo, e su iPad Pro con M2, possono anche registrare in ProRes. Con l’editing video multicam, i clip possono essere automaticamente sincronizzati e modificati insieme, e gli utenti possono anche cambiare angolazione in un clip multicam con il semplice tocco di un dito.

Final Cut Pro per iPad sfrutta la potenza di Apple Silicon e del machine learning per velocizzare le attività di montaggio che richiedono molto tempo. Con Scene Removal Mask, i creatori di contenuti possono rimuovere o sostituire rapidamente lo sfondo dietro un soggetto in una clip senza utilizzare un green screen. Il ritaglio automatico regola le riprese per i rapporti di aspetto verticali, quadrati e di altro tipo, mentre con l’isolamento vocale è possibile rimuovere facilmente i rumori di fondo dall’audio catturato sul campo.

I creatori di video possono scegliere tra una vasta libreria di grafica, effetti e audio professionali per migliorare la loro narrazione. Questi includono sfondi HDR di qualità, motivi animati personalizzabili e colonne sonore professionali che si adattano automaticamente alla lunghezza del video.

I montatori possono importare i media supportati da File o Foto e salvarli direttamente all’interno di un progetto Final Cut Pro. Final Cut Pro per iPad supporta anche la possibilità di importare progetti creati in iMovie per iOS, e gli utenti iPad possono esportare i loro progetti Final Cut Pro su Mac.

Logic Pro per iPad

Logic Pro per iPad – sottolinea Apple – combina la potenza di Logic Pro con la portabilità dell’iPad per creare un’applicazione professionale completa per la creazione di musica.

Grazie ai gesti Multi-Touch, gli autori di musica possono suonare strumenti software e interagire in modo naturale con i controlli, oltre a navigare in progetti complessi con il pinch-to-zoom e lo swipe-to-scroll. I Plug-in Tiles mettono i controlli più utili a portata di mano, rendendo più facile modellare rapidamente i suoni.

Con i microfoni integrati nell’iPad, gli utenti possono catturare registrazioni vocali o di strumenti, mentre con i cinque microfoni di qualità da studio dell’iPad Pro possono trasformare praticamente qualsiasi spazio in uno studio di registrazione. Gli utenti possono anche effettuare modifiche di precisione e disegnare automazioni dettagliate delle tracce con Apple Pencil e collegare una Smart Keyboard Folio o una Magic Keyboard per velocizzare la produzione.

Il nuovo browser dei suoni utilizza un filtro dinamico per aiutare i creatori di musica a trovare il suono perfetto ogni volta che l’ispirazione si accende. Il sound browser visualizza tutte le patch di strumenti, patch audio, preset di plug-in, campioni e loop disponibili in un’unica posizione e gli utenti possono toccare per ascoltare qualsiasi suono prima di caricarlo in un progetto, per risparmiare tempo e rimanere nel loro flusso creativo.

Gli utenti possono modellare le qualità sonore della loro musica con oltre 100 potenti plug-in di strumenti e di effetti in Apple Logic Pro per iPad. Effetti come equalizzatori, compressori e riverberi vintage consentono agli utenti di modificare e perfezionare le loro tracce. Grazie al Multi-Touch, gli autori di musica possono suonare gli strumenti utilizzando una varietà di superfici di riproduzione.

Logic Pro per iPad – spiega ancora Apple – è dotato di una vasta collezione di strumenti dal suono realistico e di potenti sintetizzatori, tra cui Sample Alchemy, un nuovo strumento di manipolazione dei sample in grado di trasformare qualsiasi campione audio con il semplice tocco di un dito.

I producer possono tagliare e capovolgere campioni, programmare beat e linee di basso e creare drum kit personalizzati con una serie di strumenti di produzione e beat making. Beat Breaker, un nuovo plug-in per il morphing del tempo e del pitch, consente ai musicisti di scorrere e pizzicare per rimodellare e mescolare radicalmente i suoni.

Quick Sampler è in grado di tagliare e trasformare i campioni audio in strumenti riproducibili completamente nuovi, mentre Step Sequencer consente agli utenti di programmare pattern di batteria, linee di basso e melodie e persino di automatizzare i plug-in con pochi tocchi. Drum Machine Designer consente di creare drum kit personalizzati applicando campioni e plug-in unici a qualsiasi drum pad. Con Live Loops, gli utenti possono catturare l’ispirazione e creare rapidamente arrangiamenti mescolando e abbinando i loop musicali.

Un mixer completo, con channel strip, fader del volume, controlli pan, plug-in, mandate e automazione precisa, offre agli utenti tutto ciò che serve per creare un mix professionale interamente su iPad. Il Multi-Touch consente ai creatori di musica di mixare in modo intuitivo e di muovere più fader contemporaneamente, mentre il meter bridge del mixer permette di navigare rapidamente in una panoramica dei livelli delle tracce, tutto dall’iPad.

Logic Pro per iPad, sottolinea Apple, supporta le funzionalità di roundtrip, semplificando lo spostamento dei progetti tra Logic Pro per Mac e iPad. Gli utenti di iPad possono esportare i loro brani finiti in una varietà di formati audio compressi e lossless, oltre a singoli stem di tracce audio. I creatori di musica possono creare una colonna sonora in Logic Pro per iPad ed esportarla in Final Cut Pro per iPad, offrendo un’incredibile flessibilità per lavorare con musica e video.

Logic Pro per iPad supporta anche la possibilità di aprire progetti creati in GarageBand per iOS, in modo che gli utenti possano portare la loro musica a un livello superiore con funzioni e flussi di lavoro professionali.