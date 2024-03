Figure, la startup di robotica AI da 2,6 miliardi di dollari che collabora con OpenAI e Microsoft

Figure, azienda di robotica AI che sviluppa robot umanoidi per uso generale, ha annunciato di aver raccolto 675 milioni di dollari di finanziamenti di serie B a una valutazione di 2,6 miliardi di dollari con investimenti da parte di Microsoft, OpenAI Startup Fund, NVIDIA, Jeff Bezos (attraverso Bezos Expeditions), Parkway Venture Capital, Intel Capital, Align Ventures e ARK Invest. Questo investimento – dichiara l’azienda – accelererà la tempistica di Figure per la diffusione commerciale degli umanoidi.

In concomitanza con questo investimento, Figure e OpenAI hanno stipulato un accordo di collaborazione per sviluppare modelli di intelligenza artificiale di prossima generazione per robot umanoidi, combinando la ricerca di OpenAI con la profonda conoscenza di Figure dell’hardware e del software della robotica. La collaborazione mira ad accelerare la tempistica commerciale di Figure, migliorando le capacità dei robot umanoidi di elaborare e ragionare a partire dal linguaggio.

“Abbiamo sempre pensato di tornare alla robotica e con Figure vediamo un percorso per esplorare ciò che i robot umanoidi possono raggiungere quando sono alimentati da modelli multimodali altamente capaci. Siamo entusiasti dei progressi compiuti da Figure fino ad oggi e non vediamo l’ora di lavorare insieme per aprire nuove possibilità su come i robot possono essere utili nella vita di tutti i giorni“, ha dichiarato Peter Welinder, VP of Product and Partnerships di OpenAI.

Figure è un’azienda di AI Robotics che sviluppa robot umanoidi autonomi di uso generale: fondata 21 mesi fa, ha sede a Sunnyvale, in California, e conta un team di 80 dipendenti. Il suo umanoide Figure 01 è progettato per l’impiego iniziale nella forza lavoro per far fronte alla carenza di manodopera, ai lavori indesiderati o non sicuri e per supportare la supply chain su scala globale.

Il team di Figure, composto dai migliori esperti di robotica AI con esperienze in Boston Dynamics, Tesla, Google DeepMind e Archer Aviation, negli ultimi mesi ha compiuto notevoli progressi nelle aree chiave dell’AI, dello sviluppo di robot, dei test sui robot e della commercializzazione. In questo percorso, Figure ha recentemente annunciato il suo primo accordo commerciale con BMW Manufacturing per portare gli umanoidi nella produzione automobilistica. Questo nuovo capitale sarà utilizzato strategicamente dall’azienda, per scalare il training dell’intelligenza artificiale, la produzione di robot, l’espansione dell’organico di ingegneri e l’avanzamento degli sforzi commerciali.

Figure utilizzerà Microsoft Azure per l’infrastruttura, l’addestramento e lo storage dell’IA. “Siamo entusiasti di collaborare con Figure e di lavorare per accelerare i progressi dell’IA. Grazie alla nostra collaborazione, Figure avrà accesso all’infrastruttura e ai servizi di IA di Microsoft per supportare l’implementazione di robot umanoidi in grado di assistere le persone nelle applicazioni del mondo reale“, ha dichiarato Jon Tinter, Corporate Vice President of Business Development di Microsoft.

“La nostra vision per Figure è di portare i robot umanoidi in operazioni commerciali il prima possibile. Questo investimento, unito alla nostra partnership con OpenAI e Microsoft, ci assicura di essere ben preparati a portare l’IA incarnata nel mondo per avere un impatto trasformativo sull’umanità“, ha dichiarato Brett Adcock, fondatore e CEO di Figure. “L’IA e la robotica sono il futuro e sono grato di avere il sostegno di investitori e partner che credono nell’essere all’avanguardia“.