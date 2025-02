Figure Helix, il modello Vision-Language-Action che controlla i robot umanoidi

Figure, la società di robotica AI che può vantare investimenti e collaborazioni con nomi importanti del settore hi-tech quali Microsoft, Nvidia e OpenAI, ha presentato Helix, un modello Vision-Language-Action (VLA) generalista che unisce la percezione, la comprensione del linguaggio e il controllo appreso per superare diverse sfide di lunga data nella robotica.

Helix presenta una serie di novità per il campo della robotica, spiega Figure, a partire dal controllo dell’intera parte superiore del corpo. Il team afferma che Helix è il primo VLA a fornire un controllo continuo ad alta velocità dell’intera parte superiore del corpo del robot umanoide, compresi polsi, torso, testa e singole dita.

Poi, abilita la collaborazione tra più robot: Helix è presentato come il primo VLA a funzionare simultaneamente su due robot, consentendo loro di risolvere un compito condiviso di manipolazione a lungo raggio con oggetti mai visti prima.

I robot di Figure equipaggiati con Helix, inoltre, possono ora raccogliere virtualmente qualsiasi piccolo oggetto domestico, comprese migliaia di oggetti mai incontrati prima, semplicemente seguendo le indicazioni in linguaggio naturale.

A differenza di approcci precedenti, Helix utilizza un unico set di pesi di rete neurale per apprendere tutti i comportamenti – raccogliere e posizionare oggetti, utilizzare cassetti e frigoriferi e interagire tra robot – senza alcun fine-tuning specifico del task.

Infine, sottolinea Figure, è commercial-ready: il team sottolinea che Helix è il primo VLA che funziona interamente su GPU integrate a basso consumo energetico, rendendolo immediatamente pronto per la distribuzione commerciale.

A differenza dei sistemi robotici precedenti, Helix è in grado di generare al volo una manipolazione collaborativa, articolata e di ampio respiro, senza bisogno di dimostrazioni specifiche o di un’estesa programmazione manuale. Helix mostra una forte generalizzazione degli oggetti, essendo in grado di raccogliere migliaia di nuovi oggetti domestici con forme, dimensioni, colori e proprietà dei materiali mai incontrati prima durante l’addestramento, semplicemente con richieste in linguaggio naturale.

Secondo l’azienda, questo rappresenta un passo avanti trasformativo nel modo in cui Figure può scalare i comportamenti dei robot umanoidi, un passo che il team ritiene sarà fondamentale quando i robot di Figure saranno sempre più presenti negli ambienti domestici di tutti i giorni.

Maggiori dettagli su Helix sono disponibili sul sito di Figure.