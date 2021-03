FiberCop, l’amministratore delegato è Carlo Filangieri

Il Consiglio di Amministrazione di FiberCop S.p.A. si è riunito oggi sotto la presidenza di Massimo Sarmi e ha nominato Carlo Filangieri come Amministratore Delegato della società.

FiberCop offrirà servizi d’accesso passivi della rete secondaria con l’obiettivo di realizzare la copertura in fibra ottica delle aree nere e grigie del Paese, accelerando così la disponibilità dei servizi Ultrabroadband (UBB).

Carlo Filangieri ha una lunga esperienza professionale nel Gruppo Tim dove negli anni ha ricoperto diversi incarichi in Italia e in Brasile.

Laureato in Ingegneria Elettronica, dopo un’esperienza in altra azienda, Carlo Filangieri ha iniziato la carriera in Telecom Italia nel 1993, ricoprendo diversi incarichi sul territorio e, dal 1999, in Direzione Generale prima come responsabile del delivery dei servizi Broadband e, successivamente, con responsabilità su delivery e assistenza tecnica della rete di accesso.

Nel 2008 prende in carico la gestione delle Infrastrutture Informatiche di Telecom Italia, avviando i progetti di Next Generation Data Center, Virtual Desktop e Cloud Computing.

A inizio 2011 passa nell’area Network occupandosi di service creation e servizi di videocomunicazione; a fine 2012, dopo una parentesi come direttore territoriale dell’area Nord Est di Open Access, assume l’incarico di CTO di Tim Brasil.