Fermare gli attacchi al cloud: così Check Point Software traina la sicurezza

In occasione di CPX Bangkok, Check Point Software Technologies, pioniere e leader globale nelle soluzioni di sicurezza informatica, ha annunciato che la propria soluzione Check Point CloudGuard è stata riconosciuta come leader in tre importanti report di GigaOm Radar: Application & API Security, Cloud Network Security e Cloud Workload Security. I report evidenziano l’unificazione della piattaforma, l’approccio orientato alla prevenzione e la threat prevention basata sull’intelligenza artificiale di Check Point come fattori di differenziazione chiave nel panorama in rapida evoluzione della sicurezza cloud.

“La sicurezza del cloud e delle API è fondamentale per ogni organizzazione nel 2025”, afferma Howard Holton, Chief Operating Officer di GigaOm. “La piattaforma unificata di sicurezza Check Point Infinity Platform, insieme alla sua vasta gamma di protezioni per il cloud, è fondamentale per qualsiasi organizzazione che voglia proteggere i propri asset”.

Nel mondo interconnesso in cui viviamo, gestire e proteggere più ambienti cloud è un compito arduo. Check Point CloudGuard offre una protezione automatizzata e basata sull’intelligenza artificiale, semplificando la gestione del cloud e garantendo la sicurezza di carichi di lavoro, applicazioni e dati.

“Siamo orgogliosi di essere stati premiati per il nostro approccio olistico alla sicurezza del cloud, che unisce la protezione dei carichi di lavoro, la gestione della postura e la sicurezza della rete in cloud”, dichiara Paul Barbosa, VP of Cloud Security di Check Point Software Technologies. “La leadership di Check Point in queste categorie convalida la nostra continua innovazione nel portare avanti la piattaforma di sicurezza cloud più completa del settore”.

GigaOm ha posizionato Check Point come leader nella sicurezza delle applicazioni e delle API, facendo riferimento al suo innovativo approccio AI dual layer che migliora le capacità di rilevamento e prevenzione. I principali punti di forza includono:

Rilevamento delle vulnerabilità guidato dall’intelligenza artificiale , che consente di identificare le minacce in modo estremamente accurato e con un numero minimo di falsi positivi.

, che consente di identificare le minacce in modo estremamente accurato e con un numero minimo di falsi positivi. Rilevamento e risposta alle minacce in tempo reale , che offre una visione impareggiabile degli incidenti di sicurezza grazie a registrazioni e rapporti completi.

, che offre una visione impareggiabile degli incidenti di sicurezza grazie a registrazioni e rapporti completi. Protezione dalle fughe di dati in grado di apprendere automaticamente gli schemi delle applicazioni e di applicare le regole sui contenuti, fornendo una DLP completa.

Check Point CloudGuard si è guadagnato un riconoscimento per la sua capacità di raccogliere e analizzare i dati da tutti i principali cloud provider, consentendo l’implementazione di misure di sicurezza adattive in modo istantaneo. Altre caratteristiche degne di nota sono:

Ampio supporto per il cloud ibrido , che garantisce criteri di sicurezza uniformi su cloud pubblici e privati.

, che garantisce criteri di sicurezza uniformi su cloud pubblici e privati. Pipeline di innovazione rapida con più versioni principali all’anno, che garantisce le difese più recenti contro le minacce emergenti del cloud.

con più versioni principali all’anno, che garantisce le difese più recenti contro le minacce emergenti del cloud. Adattamento automatico dei criteri di sicurezza, che consente ai team di sicurezza di rispondere alle modifiche dell’ambiente cloud senza interventi manuali.

Nel report Cloud Workload Security, CloudGuard ha ricevuto un riconoscimento per la sua strategia di sicurezza completa. Check Point ha recentemente annunciato una partnership strategica con Wiz, uno dei principali fornitori di CNAPP (Cloud Native Application Protection Platform), anch’esso evidenziato come leader in questo report di GigaOm. Questa collaborazione permetterà a Check Point e Wiz di sfruttare i loro punti di forza combinati nelle seguenti aree:

Ambiente ibrido , il supporto fornisce una sicurezza continua con un approccio multilivello attraverso ambienti fisici, virtuali e cloud.

, il supporto fornisce una sicurezza continua con un approccio multilivello attraverso ambienti fisici, virtuali e cloud. Rilevamento e risposta dei carichi di lavoro , per identificare e mitigare preventivamente gli attacchi prima che abbiano un impatto sulle operazioni aziendali.

, per identificare e mitigare preventivamente gli attacchi prima che abbiano un impatto sulle operazioni aziendali. Applicazione automatizzata della configurazione, per garantire che la sicurezza e la conformità siano integrate prima che i carichi di lavoro entrino in funzione negli ambienti cloud.