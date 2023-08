Fedora Linux è in arrivo sui Mac Apple Silicon, con Fedora Asahi Remix

In occasione di Flock, la conferenza annuale della community del Fedora Project, è stato annunciato che Fedora Linux sarà presto disponibile sui Mac Apple Silicon.

Il progetto è denominato Fedora Asahi Remix ed è sviluppato in stretta collaborazione con Fedora Asahi SIG e l’Asahi Linux Project.

Attorno al progetto Asahi Linux si è formata una community che si è riunita con l’obiettivo di portare Linux sui Mac Apple Silicon.

Il Fedora Asahi SIG è uno Special Interest Group che ha anch’esso l’obiettivo di lavorare al supporto per i Mac Apple Silicon e i cui membri mantengono i pacchetti relativi a tale supporto in Fedora Linux, oltre a collaborare con il progetto upstream Asahi Linux.

Al Flock è stato infatti annunciato che la nuova distribuzione flagship di Asahi Linux sarà proprio Fedora Asahi Remix.

Secondo il team, questa nuova flagship porterà il progetto molto più vicino all’obiettivo di un’esperienza Linux fluida e raffinata su Apple Silicon.

Il team sta ancora risolvendo alcuni problemi e migliorando alcuni aspetti, quindi non è ancora pronto per una release: il suo obiettivo è comunque di rilasciare ufficialmente Fedora Asahi Remix entro la fine di agosto 2023.

Poco dopo l’avvio di Asahi Linux, ha condiviso il team del progetto, si è iniziato a parlare di integrare il lavoro in Fedora: è stata la prima offerta di collaborazione ufficiale con una grande distro upstream. Il progetto Fedora Asahi è stato avviato alla fine del 2021 e il lavoro è iniziato l’anno successivo.

I due team hanno lavorato a stretto contatto per integrare pienamente il supporto Apple Silicon in Fedora e ora si è giunti alla fase finale prima del rilascio.

Dal canto suo, Fedora ha deciso di utilizzare un Remix invece di fornire questo supporto direttamente in Fedora Linux vero e proprio perché si tratta di un ecosistema ancora in rapida evoluzione e il team ritiene che questa soluzione offra la migliore user experience per il momento. Inoltre, Remix permetterà di integrare il supporto hardware non appena sarà disponibile.

Al contempo, il team ha anche sottolineato che la maggior parte di questo lavoro viene svolto upstream, con diversi componenti chiave sviluppati, mantenuti e pacchettizzati in Fedora Linux upstream.

Il team ha anche affermato di aspettarsi che il supporto Apple Silicon venga integrato in Fedora Workstation e Fedora Server in una release futura, e di essere al lavoro per raggiungere questo obiettivo.

La prima release ufficiale di Fedora Asahi Remix è dunque prevista per la fine di agosto 2023, mentre le build di sviluppo sono già disponibili per il test sul sito del progetto: queste – mette in evidenza il team – devono essere considerate non supportate e probabilmente non funzionanti fino al rilascio ufficiale.