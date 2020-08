FCA basa la customer experience sugli analytics di Google Cloud

Prima è partito in Nord America, ora arriva in Europa: il “Customer First Award for Excellence” è il nuovo programma di incentivazione e certificazione che premia le concessionarie FCA che si distinguono nella sua rete di vendita e assistenza.

Il nuovo progetto di FCA si inserisce in un contesto di innovazione basato sui customer insight delle concessionarie in tutto il mondo ed è basato sull’utilizzo degli analytics.

Come ha spiegato Benjamin Faes, MD Google Cloud Southern Europe & Emerging Markets, gli strumenti di collaborazione della G Suite, e in particolare Google Meet durante il lockdown, si sono dimostrati fondamentali nel processo di trasformazione digitale di FCA nel tempo. “Ora il nostro impegno si estende anche all’utilizzo di soluzioni di smart analytics e analisi dei dati per aiutare FCA a migliorare la qualità dei suoi prodotti e servizi, la collaborazione da remoto e facilitando il dialogo con i clienti”.

Il programma prenderà il via coinvolgendo circa 1.200 concessionarie fra Italia, Francia, Spagna, Germania, Regno Unito, Svizzera, Austria e Belgio, per estendersi nel 2021 anche ad altri Paesi.

Come ha spiegato Pietro Gorlier, Chief Operating Officer di FCA per la region EMEA, con Google Cloud verranno utilizzati gli analytics per un programma di customer experience s che si baserà su quattro aree: soddisfazione dei clienti, esecuzione dei processi, certificazione e formazione delle persone, coerenza degli showroom e delle officine con gli standard di FCA.

Le concessionarie potranno utilizzare “Customer First” in tutte le attività di marketing e comunicazione, su canali tradizionali o digitali, per dare maggiore visibilità a questo prestigioso riconoscimento.

Con “Customer First Award for Excellence” Fiat Chrysler Automobiles mira a offrire a chi entra in concessionaria un’esperienza su misura: il cliente potrà consultare i pareri e le opinioni di migliaia di consumatori che hanno già visitato la concessionaria e che ne hanno sperimentato i numerosi servizi, dal preventivo all’acquisto, fino all’assistenza.