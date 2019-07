Fatturazione elettronica con Sap Document Compliance

Le grandi aziende hanno vissuto l’obbligo alla fatturazione elettronica come una naturale evoluzione tecnologica e non ha costituito un grosso problema anche perché molte di queste organizzazioni avevano già avviato un percorso di digitalizzazione.

Lo pensa Carla Masperi, Chief Operating Officer di Sap Italia, per la quale "la fatturazione elettronica ha avuto il merito di promuovere un’ulteriore innovazione nei processi verso la pubblica amministrazione, per esempio, rispetto alla consuntivazione di tutti i documenti contabili che ancora oggi sono cartacei. Per le Pmi, o le piccolissime realtà che portavano la fattura dal commercialista, ha rappresentato un momento importante per iniziare a toccare con mano la trasformazione digitale”.

Per consentire alle aziende di soddisfare i requisiti legali introdotti dalla normativa che ha estero dal primo gennaio 2019 l'obbligo della fatturaxzione elettronica fra privati, Sap ha lanciato in Italia Sap Document Compliance, nuovo nome della propria soluzione per l’invio elettronico dei documenti e cuore dell’intero processo di fatturazione elettronica.

Sap Document Compliance, nei fatti, è una soluzione che permette di creare fatture elettroniche conformi agli standard messi a punto dall’Agenzia delle Entrate. Come per il settore pubblico, anche per i rapporti B2B viene emesso un documento con caratteristiche specifiche, la FatturaPA, avvalendosi del Sistema di Interscambio (SdI), con cui imprese e professionisti ricevono e inoltrano le fatture secondo il modello standardizzato (XML, eXtensible Markup Language) definito dall’Agenzia delle Entrate.

Con Sap Document Compliance, disponibile in italiano, è possibile trasformare i dati sulle transazioni creati su Sap ECC o su Sap S/4HANA nel formato predefinito (il file XML) e trasferirlo elettronicamente al sistema esterno attraverso la Sap Cloud Platform Integration, che viene impiegato come piattaforma di comunicazione per lo scambio di dati.

La Sap Cloud Platform Integration formatta i dati per conformarsi ai parametri del servizio web, firma il documento digitale, stabilisce una connessione sicura e privata tramite SSL, consente lo scambio di messaggi, conserva i certificati e le credenziali e permette una facile compressione, codifica e assemblaggio di fatture XML per soddisfare gli standard di comunicazione richiesti dalla legge.

Con Sap Document Compliance è possibile creare fatture elettroniche basate su documenti di origine creati in applicazioni Sap e trasmetterli al sistema di interscambio in conformità con il formato richiesto.

A oggi è utilizzata da oltre 400 clienti italiani di ogni dimensione attivi in tutte le tipologie di settore.