Fastweb + Vodafone: AI etica e conforme alle normative con il modello MIIA

Fastweb + Vodafone conferma il proprio impegno per assicurare lo sviluppo e l’uso di un’intelligenza artificiale umano centrica, etica, sicura e conforme alle normative. La società ha incaricato E-Lex, studio legale specializzato in materia di protezione dei dati personali e diritto delle nuove tecnologie, di effettuare un’analisi indipendente sulle attività svolte per lo sviluppo e il training del proprio modello di intelligenza artificiale generativa MIIA, al fine di verificarne la conformità rispetto alle principali normative vigenti e applicabili, tra cui il nuovo Regolamento Europeo sull’Intelligenza Artificiale (AI Act), il GDPR e la normativa in materia di proprietà intellettuale.

“Con questa iniziativa, Fastweb + Vodafone riafferma il proprio impegno verso un utilizzo responsabile dell’intelligenza artificiale, supportando lo sviluppo di soluzioni innovative in linea con i più elevati standard di sicurezza, trasparenza e affidabilità e ponendosi in particolare come partner ideale per sviluppare progetti di Gen AI con tutti i soggetti pubblici e privati che gestiscono dati sensibili o critici”, ha dichiarato Walter Renna, amministratore delegato di Fastweb + Vodafone durante il Demo Day, l’evento di PLAI, l’acceleratore del Gruppo Mondadori, dedicato alla presentazione delle soluzioni più innovative sviluppate dalle startup che hanno partecipato alla prima edizione del programma di accelerazione.

L’analisi, condotta nei mesi scorsi, ha esaminato il progetto in tutte le fasi finora svolte, concentrandosi sul processo seguito per il reperimento delle fonti di addestramento, la pulizia delle stesse da eventuali bias, l’addestramento e il fine tuning prima della messa in commercio, valutandone la conformità rispetto a sei aree tematiche chiave. Per ciascuna di esse, sono state analizzate le disposizioni normative nazionali ed europee applicabili e formulate raccomandazioni per garantire il massimo allineamento agli standard di settore nelle successive fasi del progetto, quali la messa in commercio o l’integrazione in sistemi di AI per l’uso da parte di clienti finali.

Il risultato dell’analisi certifica che il progetto Fastweb + Vodafone è conforme alle normative vigenti, tra cui l’AI ACT, e aderente alle migliori pratiche europee e internazionali. Il modello MIIA, la cui versione commerciale definitiva sarà rilasciata a breve, risulta sviluppato con un approccio di “compliance by design”, garantendo, fin dalla sua progettazione, il rispetto delle regolamentazioni in materia di AI, protezione dei dati personali e proprietà intellettuale.