Fastweb si muove nella system integration e acquista Cutaway

Fastweb procede verso l’acquisizione sella società di consulenza informatica Cutaway e della controllata Cutaway Solution, con l’obiettivo di rafforzare il proprio posizionamento di fornitore di servizi cloud nel mercato Enterprise attraverso lo sviluppo di soluzioni innovative, affidabili e sicure e il consolidamento del centro di competenza ICT interno

Società milanese fondata nel 2004, Cutaway è attiva nel settore della consulenza informatica, dello sviluppo di piattaforme, della progettazione, gestione e manutenzione di soluzioni ICT e cloud e dello sviluppo, commercializzazione, gestione e manutenzione di soluzioni nell’ambito di programmi gestionali a livello aziendale come ERP e CRM, e in particolare in ambiente SAP.

Il personale di Cutaway e di Cutaway Solution, composto da circa un centinaio di professionisti, nei prossimi mesi entrerà a far parte dell’organico di Fastweb e supporterà la crescita della divisione Enterprise, contribuendo a incrementare il livello di innovazione delle soluzioni e dei servizi dedicati alle imprese.

In Fastweb confluirà, ricoprendo ruoli di responsabilità, anche l’attuale management di Cutaway che contribuirà attivamente allo sviluppo del nuovo piano di business.

L’operazione consentirà dunque a Fastweb di acquisire un team di persone altamente specializzate per lo sviluppo di progetti e servizi evoluti in ambito ICT e Cloud Computing per clienti business e P.A. rafforzando ulteriormente il proprio posizionamento sul mercato Telco, dove già detiene una quota del 33%, attraverso lo sviluppo di piattaforme e servizi scalabili e sicuri, l’evoluzione della suite dei servizi FastCloud nonché tramite lo sviluppo di nuove soluzioni per ambienti ERP.

Grazie al controllo end-to-end del processo di sviluppo delle soluzioni, Fastweb sarà in grado di rispondere in maniera ancora più rapida alla richiesta sempre più sostenuta da parte di aziende e P.A. di servizi ICT e Cloud a valore aggiunto che siano in grado di accelerare il loro processo di digitalizzazione e di assicurare la continuità operativa, migliorando la loro customer experience.