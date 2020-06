Fashion Week in digitale, new normal a Milano

La prima edizione della Milano Digital Fashion Week è in programma dal 14 al 17 luglio. Organizzata dalla Camera Nazionale della Moda Italiana, con il supporto del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e di ICE Agenzia, avrà la presenza di 37 brand del fashion.

La presentazione delle collezioni Uomo e pre-collezioni Uomo e Donna per la Primavera-Estate 2021 sarà fatta con una formula innovativa, attraverso un portale digitale live che sarà un luogo virtuale dove incontrarsi, scoprire le novità di stagione, confrontarsi sui temi del fashion.

Accenture ha disegnato e sviluppato l’esperienza digitale, costruendo e realizzando anche l’innovativa piattaforma tecnologica, e Microsoft ha messo a disposizione le proprie soluzioni e la propria expertise per ideare e supportare lo sviluppo del digital hub.

Insieme hanno creato una piattaforma multimediale che offre servizi specifici per i diversi attori coinvolti nella Milano Fashion Week proiettandola verso il futuro del settore.

La Milano Digital Fashion Week si articola su quattro giorni di appuntamenti live fruibili 24 ore su 24, coprendo diversi fusi orari, compreso quello americano per il tramite del New York Times, che è streaming partner ufficiale della Milano Fashion week.

Il palinsesto prevede un calendario in aggiornamento, che garantirà slot in cui a ciascuno dei brand partecipanti verrà assegnato il tempo necessario per esprimere la propria creatività e le novità di collezione.