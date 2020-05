Lo smartphone Fairphone 3 funziona con il sistema operativo /e/OS, una versione di Android priva delle app e dei servizi Google.

Il sistema operativo /e/ è sviluppato e mantenuto dall’organizzazione non-profit e Foundation, fondata da Gaël Duval, che ne è attualmente il presidente.

L’informatico e imprenditore francese Gaël Duval non è certo nuovo del mondo open source: egli è stato infatti il fondatore anche della distribuzione Linux Mandrake.

Il progetto open source e non-profit /e/ nasce con al suo core la filosofia privacy by design, che non abbia cioè l’utilizzo dei dati degli utenti come leva fondamentale di business.

I mattoni principali del progetto /e/ sono dunque: la privacy, con l’utente che rimane proprietario e controllore dei propri dati, e di conseguenza la trasparenza; l’open source, naturalmente, con il codice reso pubblico e a cui la community condivide; la focalizzazione sull’utente.

Lo smartphone Fairphone 3 è basato sul sistema operativo /e/OS e sull’ecosistema /e/ progettato all’insegna della privacy. L’OS è a sua volta basato sul sistema operativo Android, è dunque in grado di eseguire la maggior parte delle app Android.

È però un Android de-googlizzato, cioè privo di servizi e app Google, e dal quale gli sviluppatori hanno rimosso molti pezzi di codice che inviano i dati personali dell’utente a server remoti.

Fairphone 3 dispone di una directory di app incorporata, che offre l’accesso a oltre 60.000 app gratuite di cui è possibile verificare se rispettano i dati personali, tramite il punteggio di privacy score da 0 a 10.

Inoltre, /e/OS è sincronizzato con un account gratuito, con il proprio indirizzo email, che prevede 1 GB di spazio di storage cloud privato e free.

Dal punto di vista hardware, Fairphone 3 è dotato di una batteria rimovibile da 3000 mAh, di una fotocamera posteriore da 12 MP e anteriore da 8 MP e di una architettura modulare che consente all’utente di ripararlo autonomamente, grazie alla disponibilità dei pezzi di ricambio come moduli separati.

Oltre all’attenzione alla privacy, Fairphone 3 è progettato e realizzato anche per essere equosolidale, attraverso l’attenta scelta dei materiali, la struttura riparabile, la batteria sostituibile e all’impegno per l'equità e la solidarietà.

Del resto, la storia di Fairphone è incentrata sulla creazione di smartphone ecosostenibili ed equosolidali. La collaborazione, per questo smartphone, tra /e/ Foundation e Fairphone, è dunque pienamente coerente con la visione delle due organizzazioni, e mette ora al centro del progetto le persone sia a livello dei singoli individui che con un’accezione più ampia.

Lo smartphone Fairphone 3 costa 450,00 euro ed è acquistabile sia nei negozi (con le note limitazioni di questo periodo) sia sul sito del produttore e su quello della fondazione.