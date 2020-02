I content creator e i publisher di tutto il mondo hanno ora a disposizione un ulteriore strumento per monitorare, creare, gestire e ricevere insight sui contenuti pubblicati nelle pagine Facebook: la nuova app mobile Creator Studio per iOS e Android.

La nuova app di Facebook è un'evoluzione e un complemento mobile del già esistente Creator Studio, un hub desktop con accesso da web che consente ai creatori e ai publisher di gestire i loro contenuti, tracciare le prestazioni delle loro pagine e connettersi in modo significativo con la loro audience su Facebook.

La nuova app per iOS e Android, ha evidenziato Facebook, offre gli stessi insight azionabili e le stesse metriche di engagement, il tutto però con la praticità e la semplicità dell’esperienza d’uso di un dispositivo mobile.

L’app Creator Studio, secondo la descrizione che ne dà Facebook, non sembra intenzionata a scalzare l’hub esistente, ma piuttosto a integrarsi e a funzionare in sintonia con esso.

Dall’app, creator e publisher hanno la possibilità di ricevere insight ricchi e pertinenti, dati e metriche sulle prestazioni dei contenuti in termini di engagement con il proprio pubblico, quali le visualizzazioni di almeno un minuto o la media di minuti visualizzati. Per le key milestone, si ricevono poi notifiche in-app immediate.

Inoltre l’app consente di effettuare modifiche e correzioni post-upload, ad esempio con la possibilità di cambiare i titoli e le descrizioni dei video, eliminare i post o pubblicare post in bozza e riprogrammare quelli pianificati. L’app mobile diventa così un modo facile e sempre a portata di mano per realizzare aggiustamenti in corso d’opera, dal proprio smartphone iOS o Android.

Creator Studio mobile permette poi di entrare in contatto con il proprio pubblico, di comunicare con fan e follower in tempo reale, da qualsiasi luogo, con la possibilità di leggere e rispondere ai messaggi e ai commenti di Facebook utilizzando l’Inbox direttamente nell’app.

Creator Studio offre il supporto multi-account, una funzione utile per chi gestisce più pagine su Facebook e può così passare dall’una all'altra nella stessa app e nella stessa sessione. Infatti, spiega Facebook, non è necessario effettuare il logout da un account e fare il login a un altro, per poter accedere a più pagine.

Maggiori informazioni su Creator Studio di Facebook sono disponibili sul sito dello strumento.