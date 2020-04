Facebook investe miliardi di dollari nelle telco indiane

Con un post su Facebook, Mark Zuckerberg ha annunciato un importante investimento nella telco indiana Reliance Jio: ben 5,7 miliardi di dollari per acquistare il 9,99% del capitale azionario. Reliance Jio, società del gruppo Reliance Industries, è la principale telco indiana con oltre 370 milioni di utenti.

Con questo investimento Facebook diventa il primo azionista di minoranza di Reliance Jio, che è stata valutata quasi 66 miliardi di dollari.

Facebook ha affermato che questo investimento conferma il suo impegno verso l’India, dove si concentrerà sulla collaborazione con la telco Reliance Jio per creare nuovi modi per le persone e le imprese di operare in modo più efficace nell’economia digitale in crescita.

L’accordo appena raggiunto rappresenta il più grande investimento per una quota di minoranza da parte di una società tecnologica in tutto il mondo e il più grande investimento estero nello spazio tecnologico in India.

Una possibile collaborazione potrebbe coinvolgere JioMart, un business di e-commerce che è una joint venture tra Jio e Reliance Retail (la più grande catena di vendita al dettaglio della nazione), con WhatsApp, che ha proprio in India il suo più grande mercato con più di 400 milioni di utenti, come riferito da David Fischer, Chief Revenue Officer di Facebook, e Ajit Mohan, VP e Managing Director di Facebook India.

Reliance Jio, che ha iniziato la sua attività commerciale nella seconda metà del 2016, ha potenziato il mercato locale delle telecomunicazioni offrendo la maggior parte dei dati 4G e delle chiamate vocali per sei mesi agli utenti gratuitamente.

La telco ha dato il via a una guerra dei prezzi che ha costretto i fornitori di rete locali Vodafone e Airtel a rivedere i loro piani dati e le tariffe mobili.

Raggiungere gli utenti di Jio potrebbe interessare Facebook, che ha tentato e non è riuscito a espandere la sua iniziativa internet gratuita, Free Basics, in India. (Da allora l’azienda ha ampliato L’Express Wi-Fi in India, anche se il suo potenziale e la sua scala rimangono relativamente piccoli.)

Reliance Jio possiede anche una suite di servizi tra cui il servizio di streaming musicale JioSaavn smartphone, business a banda larga, lo streaming on-demand JioTV e il servizio di pagamento JioPay.

Mark Zuckerberg ha dichiarato: «L’India ospita le più grandi comunità su Facebook e WhatsApp e molti imprenditori di talento. Il paese è nel bel mezzo di una grande trasformazione digitale e organizzazioni come Jio hanno giocato un ruolo importante nel portare centinaia di milioni di persone indiane e piccole imprese online.»