Facebook F8 Refresh, il 2 giugno torna l’evento riservato agli sviluppatori

Dopo la cancellazione dell’edizione 2020, Facebook ha annunciato che il 2 giugno si terrà l’evento F8, anche se in versione virtuale e di una sola giornata.

La grande domanda sarà quali argomenti Facebook riterrà opportuno affrontare a giugno. Alcuni dei temi più grandi che incombono sul social network in questo momento sono come intende continuare a crescere nei mercati in via di sviluppo, se / cosa lancerà in risposta ad app di recente crescita come Clubhouse, come potrebbe diversificare il suo modello di business oltre la pubblicità, e altri ancora.

Per un’azienda così grande e influente, c’è davvero molto da coprire potenzialmente. Ma almeno per ora anche l’attenzione sembra essere più modesta. Piuttosto che grandi lanci e annunci importanti, sembra che Facebook manterrà F8 refresh concentrato maggiormente sul suo ecosistema e sugli sviluppatori al suo interno.

Tra le aree che Konstantinos Papamiltiadis, VP, Platform Partnerships di Facebook ha evidenziato verranno affrontate, ha citato gli strumenti di prodotto per la costruzione in Facebook, Instagram, Messenger, WhatsApp e Oculus; sessioni tecniche di approfondimento; demo e pannelli.

Il manager di Facebook ha affermato in un blog post che la a conferenza F8 di Facebook riunisce da sempre una community incredibile di persone che sviluppano, innovano e progettano il futuro. Nell’ultimo anno, la community di sviluppatori ha consentito ad aziende di tutte le dimensioni di crescere per adattarsi a una nuova realtà e accelerare la trasformazione digitale.

Per dimostrare la sua gratitudine, Facebook ha deciso di ripartire dalle origini dell’F8: sarà un’occasione in cui celebrare, ispirare e aiutare gli sviluppatori a crescere. Il social networl è quindi entusiasta di presentare un nuovo format dell’evento: F8 Refresh. Il palco virtuale sarà aperto per gli sviluppatori di tutto il mondo e trasmesso in streaming in diretta sulla pagina Facebook for Developers il 2 giugno.

Concludendo, il manager ha sottolineato che verranno presentati i più recenti strumenti per permettere di sviluppare progetti incredibili sulle nostre piattaforme, oltre a sessioni tecniche di approfondimento, demo e dibattiti allo scopo di promuovere la crescita degli sviluppatori

Questo è il link di riferimento per ricevere una comunicazione all’apertura delle registrazioni e aggiornamenti sull’evento.