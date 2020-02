Facebook cancella F8, appuntamento al 2021

A seguito delle precauzioni necessarie per arginare la diffusione del coronavirus (Covid-19) anche Oltreoceano, Facebook ha deciso di cancellare la propria conferenza annuale F8 che si sarebbe dovuta tenere il 5 e 6 maggio a San José, dando appuntamento al 2021.

Le conferenze tecnologiche in tutto il mondo hanno iniziato a risentire dell’effetto coronavirus lo scorso 12 febbraio, quando il GSMA ha deciso di annullare il Mobile World Congress di Barcellona, preceduto da una concatenazione di rinunce di espositori.

L’annuncio riguardante la cancellazione del meeting annuale della community tecnologica di Facebook, che solitamente richiama in California varie migliaia di persone, è stato dato da Konstantinos Papamiltiadis sul blog di Facebook, con una comunicazione accorata che riportiamo di seguito.

“Ogni anno – scrive Papamiltiadis – non vediamo l’ora di entrare in contatto con la nostra community di sviluppatori globali e di condividere la nostra visione per il futuro che stiamo costruendo insieme. Ma date le crescenti preoccupazioni per COVID-19, abbiamo preso la difficile decisione di annullare la componente fisica, personaledi F8 2020.

Questa è stata una decisione difficile da prendere: F8 è un evento incredibilmente importante per Facebook. Ma dobbiamo dare priorità alla salute e alla sicurezza dei nostri partner di sviluppo, dipendenti e tutti quelli che aiutano organizzare F8.

Abbiamo esplorato altri modi per mantenere la parte di interazione di F8, ma per noi è importante ospitare un evento inclusivo e non era giusto avere F8 senza i nostri sviluppatori internazionali presenti”.

L’impegno verso la community

Papamiltiadis prosegue dicendo che Facebook rimane impegnata con la città di San Jose, dove si ospita F8 e la sua community.

“Ogni anno – scrive – doniamo una parte delle vendite di biglietti di F8 a un’organizzazione che lavora per diversificare il settore tecnologico.

Quest’anno raddoppiamo che la donazione ammonta a 500mila dollari e assegneremo la priorità alle organizzazioni al servizio dei residenti di San Jose.

In genere ospitiamo anche studenti locali presso F8.

Lavorare con la prossima generazione di sviluppatori è uno dei punti salienti di ciò che facciamo, e quest’anno forniremo comunque un’esperienza ispirata a F8 per quegli studenti anzichè ospitarli all’evento.

Al posto dell’evento fisico F8 stiamo pianificando altri modi in cui la nostra community può riunirsi attraverso una combinazione di eventi, video e contenuti in streaming ospitati localmente.

Condivideremo ulteriori dettagli sui nostri piani per F8 nelle prossime settimane.

Non vediamo l’ora di vedere la nostra comunità globale di sviluppatori all’F8 2021!