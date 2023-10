Facebook e Instagram: Meta offrirà un abbonamento senza annunci in Europa

Meta ha annunciato che – in conformità alle normative europee in evoluzione – offrirà ai cittadini dell’UE, del SEE e della Svizzera la possibilità di pagare un abbonamento mensile per utilizzare Facebook e Instagram senza annunci.

A novembre, Meta offrirà alle persone che utilizzano Facebook o Instagram e risiedono in queste aree la possibilità di scelta tra continuare a utilizzare questi servizi gratuitamente, con gli annunci, oppure abbonarsi per non vedere più gli annunci. Quando le persone saranno abbonate, le loro informazioni non saranno utilizzate per gli annunci, ha detto Meta.

Gli utenti di questi Paesi potranno dunque abbonarsi a pagamento per utilizzare i servizi di Meta senza pubblicità. A seconda di dove lo si acquista, l’abbonamento costerà 9,99 euro/mese sul web o 12,99 euro/mese su iOS e Android.

Indipendentemente da dove lo si acquista, l’abbonamento si applicherà a tutti gli account Facebook e Instagram collegati nell’Accounts Center dell’utente. Come accade per molti abbonamenti online, ha sottolineato Meta, i prezzi per iOS e Android tengono conto delle commissioni applicate da Apple e Google attraverso le rispettive politiche commerciali.

Fino al 1° marzo 2024, spiega Meta, l’abbonamento iniziale copre tutti gli account collegati nel Centro gestione account di un utente. Tuttavia, a partire dal 1° marzo 2024, per ogni account aggiuntivo elencato nell’Account Center dell’utente si applicherà un costo aggiuntivo di 6 euro al mese sul web e di 8 euro al mese su iOS e Android.

Meta ha anche condiviso con gli utenti la spiegazione del perché di questa decisione. Meta crede –afferma l’azienda – in un Internet ad-supported, che dia alle persone l’accesso a prodotti e servizi personalizzati indipendentemente dal loro status economico. Inoltre, consente alle piccole imprese di raggiungere potenziali clienti, far crescere la propria attività e creare nuovi mercati, favorendo la crescita dell’economia europea. Come altre aziende, Meta continuerà a sostenere la necessità di un Internet supportato da annunci pubblicitari, anche con la sua nuova offerta di abbonamento in Europa. Ma rispetta lo spirito e lo scopo di queste normative europee in evoluzione e si impegna a rispettarle.

L’azienda ad agosto ha annunciato la sua intenzione di passare i cittadini dell’UE, del SEE e della Svizzera alla base giuridica del GDPR del “consenso” ai fini dell’elaborazione dei dati raccolti sulle sue piattaforme per scopi pubblicitari. Meta ha apportato questa modifica per rispondere a una serie di requisiti normativi in evoluzione ed emergenti in Europa. Ciò include il modo in cui il principale regolatore della protezione dei dati di Meta nell’UE, la Irish Data Protection Commission, sta interpretando il GDPR a seguito di una recente sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea (Court of Justice of the European Union, CJEU) e anticipando l’entrata in vigore del Digital Markets Act (DMA).

L’opzione di acquisto di un abbonamento per l’assenza di pubblicità – sempre secondo il punto di vista di Meta – è in grado di soddisfare i requisiti delle autorità di regolamentazione europee, offrendo agli utenti la possibilità di scegliere e consentendo a Meta di continuare a servire tutti i cittadini dell’UE, del SEE e della Svizzera. Nella sua sentenza, la CJEU ha espressamente riconosciuto che un modello di abbonamento, come quello che ora l’azienda sta annunciando per Facebook e Instagram, è una forma di consenso valida per un servizio finanziato dagli annunci.

Per gli utenti che scelgono di continuare a utilizzare i prodotti Meta gratuitamente, sottolinea l’azienda americana, l’esperienza rimarrà invariata e continuerà a essere supportata dagli strumenti e dalle impostazioni che consentono agli utenti di controllare la propria esperienza pubblicitaria.

Nel frattempo, gli inserzionisti potranno continuare a condurre campagne pubblicitarie personalizzate in Europa per raggiungere coloro che scelgono di continuare a ricevere un servizio online gratuito e supportato da annunci. In futuro, annuncia Meta, l’azienda continuerà a investire per creare nuovi strumenti che preservino il valore che sia le persone che le aziende traggono dalla pubblicità personalizzata, consentendo al contempo agli utenti di controllare la propria esperienza pubblicitaria sulle sue piattaforme.

L’abbonamento per l’esperienza senza pubblicità sarà disponibile per i maggiori di 18 anni e Meta ha affermato che sta continuando a studiare come fornire agli adolescenti un’esperienza pubblicitaria utile e responsabile alla luce dell’evoluzione del panorama normativo.