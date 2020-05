Facebook progetta l’acquisizione di Giphy per 400 milioni di dollari

Novità nel mondo dei social network: Facebook acquisirà Giphy, il motore di ricerca di gif ed animazioni fornitore di piattaforma.

Sebbene il social network fondato da Mark Zuckerberg non abbia voluto svelare nel dettaglio i termini dell’accordo, rumors molto accreditati indicano in circa 400 milioni di dollari il valore economico della transazione.

Si tratta di una aggiunta dal chiaro valore strategico: Giphy è cresciuta fino a essere una fonte centrale per contenuti condivisi e ad alto coinvolgimento e le sue gif di risposta animata sono disponibili sulle piattaforme di Facebook, così come attraverso altre app e servizi sociali sul web.

In particolare, Giphy fornisce funzioni di ricerca e stickers integrati per Instagram di Facebook, e continuerà ad operare in tale capacità, diventando parte del team Instagram.

Giphy sarà disponibile anche per le altre app di Facebook attraverso integrazioni esistenti e aggiuntive.

Gli utenti saranno ancora in grado di caricare le proprie GIF, e per quanto finora noto Giphy continuerà ad operare con il proprio brand e sito, così come non verrà interrotta la collaborazione e la possibilità di integrazione da parte di sviluppatori esterni.

Il social network ha inoltre confermato la volontà di continuare ad investire per migliorare lo sviluppo tecnologico di Giphy; al tempo stesso verranno sviluppare attivamente nuove relazioni e collaborazioni sinergiche, sia sul lato contenuti che dal punto di vista degli sviluppatori endpoint.

La società americana ha inoltre rivelato che ad oggi circa il 50% del traffico che Giphy riceve già proviene dalle applicazioni di Facebook, tra cui Instagram, Messenger, l’applicazione FB stessa e WhatsApp.

Facile quindi comprendere le motivazioni che hanno spinto verso il buon esito di questa trattativa, che dimostra come Facebook non faccia solo investimenti finalizzati a diversificare la propria offerta (come il recente investimento nelle telco indiane) ma anche in acquisizioni perfettamente in linea con il proprio core business nativo.