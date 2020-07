Facebook abilita le trasmissioni video live in Messenger Rooms

Facebook ha annunciato l’introduzione di un nuovo modo di trasmettere live su Facebook, da Messenger Rooms, per trasformare la propria postazione in una stazione broadcast Facebook Live che rende oltremodo facile andare in video in diretta con un massimo di 50 persone.

Questo nuovo modo per trasmettere in diretta è utilizzabile in una ampia varietà di situazioni, dall’hosting di un piccolo club di amici o appassionati di un determinato argomento, all’intervista di un gruppo di esperti, all’insegnamento online o semplicemente per divertimento o intrattenimento.

Trasmettere in diretta da una “stanza” di Messenger Rooms consente di interagire con varie audience di diversa natura e diverse dimensioni.

Le persone si stanno affidando a Facebook Live, sottolinea la società del noto social network, più che mai in questo periodo, per rimanere in contatto. I broadcast live da Pages sono raddoppiati nel giugno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, evidenzia ancora Facebook, una crescita in gran parte attribuibile alle trasmissioni avvenute a partire da marzo 2020.

Le Messenger Rooms sono videochiamate di gruppo che consentono di trascorrere con facilità tempo con amici, familiari e persone con cui condividiamo un interesse, quando non è possibile vedersi di persona.

È possibile creare una room che può essere trasmessa live direttamente da Facebook o da Messenger web e invitare chiunque a unirsi, anche se non ha un account Facebook. Il creatore della room può trasmetterla a un profilo, una pagina o un gruppo e invitare le persone a sintonizzarsi. Abbinando Messenger Rooms e Facebook Live, Facebook sblocca nuovi modi in cui le persone possono connettersi e creare contenuti, anche quando si è distanti.

Il creatore della room controlla la trasmissione in diretta in vari modi, tra cui dove la room è condivisa su Facebook, chi può visualizzare la trasmissione e chi è invitato a partecipare. Tutti i partecipanti alla stanza riceveranno una notifica che li invita a partecipare alla trasmissione in diretta e dovranno confermare l’opt-in per partecipare. Gli utenti possono anche scegliere di lasciare la stanza prima che vada in diretta.

L’autore della stanza può inoltre aggiungere o rimuovere partecipanti dalla trasmissione in diretta in qualsiasi momento e i partecipanti alla room, a loro volta, possono lasciare la trasmissione in diretta in qualsiasi momento. I creatori della stanza possono anche bloccare e sbloccare una room durante la trasmissione in diretta.